Već na izborima u svibnju birat ćemo 634 lokalna dužnosnika manje

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica netom je izišao iz samoizolacije, a već najavljuje ubrzane promjene u svom resoru. Prva među njima je znatno smanjenje broja regionalnih i lokalnih dužnosnika, koje bi se trebalo provesti već na predstojećim lokalnim izborima, 16. svibnja iduće godine.

Na prošlim lokalnim izborima izabrano je 20 župana i gradonačelnik Zagreba, koji ima status grada i županije. Uz to, birano je i 127 gradonačelnika i 428 načelnika općina, a po važećem zakonu svi oni imaju pravo na zamjenike. Sa po dva zamjenika župana i gradonačelnika velikih gradova i po jednim zamjenikom načelnika općina u administrativno prilično rascjepkanoj državi broj izravno izabranih lokalnih i regionalnih dužnosnika premašio je 1300, što u Vladi smatraju prevelikim brojem bez pokrića u stvarnim potrebama lokalne samouprave.

Foto: VL

Ministar Malenica zato najavljuje da će taj broj prepoloviti, odnosno da će u Hrvatskoj nakon lokalnih izbora biti 634 zamjenika manje nego dosad. U njegovu Ministarstvu otkrivaju da bi zamjenike zadržale samo županije i gradovi veći od 35.000 stanovnika. No, umjesto dosadašnja dva, župani i gradonačelnici velikih gradova ubuduće će imati po jednog zamjenika, a njihove poslove djelomično će preuzeti pročelnici upravnih odjela. U Ministarstvu argumentiraju kako su zamjenici župana i gradonačelnika velikih gradova dosad u praksi uglavnom dobivali po dio ovlasti u poslovima iz djelokruga gradonačelnika i župana.

Ti su se poslovi uglavnom raspoređivali tako da bi jedan zamjenik dobio ovlasti u društvenim djelatnostima, a drugi u komunalnim poslovima, što u Ministarstvu smatraju nepotrebnim, s obzirom na to da i u županijama i u gradovima postoje pročelnici i za jedno i za drugo. Zbog toga će jedan zamjenik ubuduće pokrivati sve ove poslove, u čemu će mu, kao i dosad, pomagati pročelnici, svaki u svom djelokrugu.

Nužno izmijeniti dva zakona

U manjim gradovima i općinama potpuno će se ukinuti funkcija zamjenika izravno izabranog čelnika. Poslove koje su dosad obavljali izabrani zamjenici potpuno će preuzeti pročelnici, a za općine u kojima nema zaposlenih pročelnika osmislit će se mehanizmi koji će osigurati da lokalna samouprava funkcionira i u slučajevima kada gradonačelnik ili načelnik privremeno ne mogu obavljati svoj posao.

Izvori u Ministarstvu pravosuđa i uprave otkrivaju kako se razmišlja o više modela kojima bi se to moglo osigurati, među ostalim i o mogućnosti da zamjenika neposredno izabranog čelnika odredi općinsko vijeće. Pritom napominju kako se radi o vrlo malom broju općina, koje nemaju zaposlenih koji bi mogli uskočiti u slučaju spriječenosti načelnika. U slučajevima kada mandat izravno izabranih čelnika prestane po sili zakona, primjerice smrću gradonačelnika ili počinjenjem teškog kaznenog djela, ubuduće će se odmah ići na nove izbore, bez obzira na to u kojem se dijelu mandata to dogodi. A to znači da će se izbori raspisivati i ako gradonačelniku prestane mandat i nakon proteka dvije godine od izbora, dok je dosadašnje rješenje za takve slučajeve predviđalo da grad do redovitih lokalnih izbora vodi izabrani zamjenik gradonačelnika.

U Ministarstvu, međutim, i ovdje ističu da je dosad zabilježeno vrlo malo takvih slučajeva, koji ne mogu dovesti do znatnijeg troška. Broj zamjenika neposredno izabranih čelnika županija i jedinica lokalne samouprave iz redova nacionalnih manjina neće se mijenjati. Njih će se i dalje birati u skladu s ustavnim zakonom, a u ovom mandatu izabrano ih je ukupno 74. Da bi se sve to provelo, nužno je izmijeniti dva zakona, onaj o lokalnoj samoupravi te zakon po kojem se provode lokalni izbori.

Foto: VL

Iako se izborni zakon u pravilu ne mijenja u izbornoj godini, iz Ministarstva pravosuđa i uprave najavljuju da će se zakonske promjene nužne za smanjenje broja lokalnih dužnosnika donijeti do kraja godine i primijeniti na lokalnim izborima u svibnju iduće godine. Pritom tumače kako to neće biti kršenje preporuka Venecijanske komisije jer se, kažu, mijenja samo broj dužnosnika koje se bira, ne i pravila po kojima se provode izbori.

Stranačko pozicioniranje

Manji broj dužnosnika koji će se birati na predstojećim lokalnim izborima mogao bi, međutim, utjecati na prilike i odnose unutar političkih stranaka, s obzirom na to da se na lokalnim izborima u pravilu namiruju apetiti stranačkog kadra.

U HDZ-ovim organizacijama bi to mogla biti posebno osjetljiva tema s obzirom na to da još nisu do kraja provedeni unutarstranački izbori, a u stranačkim kuloarima mogu se čuti argumenti i za i protiv ideje da se u izbor stranačkih čelnika u županijama, gradovima i općinama ide prije lokalnih izbora.

Dio istaknutih HDZ-ovaca ističe kako je pitanje koliko je oportuno ići u takav proces u predizborno vrijeme, budući da unutarstranački procesi u pravilu unose napetost u stranačku bazu, dok drugi ističu kako bi Plenković pobjedu na parlamentarnim izborima trebao iskoristiti kako bi stranku do kraja organizirao po vlastitom viđenju i tako riješiti klanovske sukobe koji godinama tresu neke županijske i gradske organizacije HDZ-a.

U stranci su, međutim, nepodijeljenog stava kako zakonsko smanjivanje broja lokalnih funkcija samo po sebi ne bi trebalo naići na otpor jer su, ističu naši izvori, takva zakonska rješenja ugrađena i u program nove Vlade, koji su blagoslovila stranačka tijela.