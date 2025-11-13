Vatrogasci zatekli strašan prizor: 'Požar je zahvatio prednji dio zrakoplova. Kada su prišli bliže...'

Na području Krivog Puta kod Senja, gdje je u četvrtak poslijepodne pao turski zrakoplov Air Traktor AT-802, pronađeno je tijelo jedne osobe, pilota, potvrdili su iz Ravnateljstva civilne zaštite i Županijskog vatrogasnog zapovjedništva. Kod Senja je u četvrtak pao Air Traktor AT-802 koji je bio na kružnom letu između Rijeke i Zagreba, javilo je ranije večeras Ravnateljstvo Civilne zaštitite. Dojavu o nestanku zrakoplova s radara Ravnateljstvo CZ zaprimilo je od Hrvatske kontrole zračne plovidbe u 16.53 sati, a u 17.11 sati stigla je dojava o padu i požaru. Po zaprimanju dojave o nestanku zrakoplova s radara te njegovu padu pokrenuta je opsežna potraga. Županijski centar 112 u Gospiću odmah je obavijestio sve žurne službe.

U potragu su bile uključene sve snage sustava civilne zaštite Ličko-senjske županije, odnosno policija, vatrogasci, Zavod za hitnu medicinu, Hrvatska gorska služba spašavanja, izjavio je voditelj Područnog ureda civilne zaštite Gospić Joso Živković. Dodao je da je policijska postaja Senj prva stigla na mjesto događaja i potvrdila pad zrakoplova, nakon čega je pokrenuta vatrogasna intervencija. "Utvrđeno je da se u zrakoplovu nalazila jedna osoba. U tijeku je osiguravanje mjesta pada i čekamo dolazak istražitelja za zrakoplovne nesreće koji će provesti istragu", rekao je Živković za Novu TV.

Prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Zvonimira Lončarića, dojavu o padu zrakoplova vatrogasci su primili u 17 sati i 6 minuta, a požar na olupini lokaliziran je oko 18 sati. "Požar je vrlo brzo lokaliziran, a na terenu je bila tročlana smjena Javne vatrogasne postrojbe Senj sa zapovjednikom postrojbe." Vatrogasce je, kaže, dočekala vrlo neugodna scena. "Požar je zahvatio prednji dio zrakoplova. Kada su prišli bliže zrakoplovu, pronašli su jedno tijelo, koje je već bilo karbonizirano", nadodao je.

Zbog guste magle, očevid se očekuje u petak ujutro. Vatrogasci iz Senja ostat će na dežurstvu na mjestu nesreće do dolaska istražitelja. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu priopćila je kako je o nesreći obaviještena odmah po događaju od strane OKC-MUP te pokreće sigurnosnu istragu.