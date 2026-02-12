Međimurac osuđen jer je prijetio Plenkoviću na Facebooku

Muškarac iz Međimurja proveo je više od mjesec dana u istražnom zatvoru nakon što je pod utjecajem alkohola na Facebooku uputio prijetnje smrću i niz uvreda na račun premijera Andreja Plenkovića. Zbog kaznenog djela prijetnje službenoj osobi nepravomoćno je osuđen na sedam mjeseci zatvora, no ta mu je kazna zamijenjena radom za opće dobro u trajanju od 420 sati. U izrečenu sankciju uračunato mu je i vrijeme provedeno u pritvoru.

Incident se dogodio 27. travnja 2024. godine, nešto nakon 15 sati, kada je 38-godišnjak na jednom Facebook profilu objavio status s prijetnjama i teškim uvredama upućenima premijeru. Na sudu je priznao krivnju, navodeći da je u trenutku objave bio pijan. Policija je intervenirala već sljedećeg dana, a oduzet mu je mobitel, pretražen stan te mu je određen istražni zatvor u kojem je boravio od 28. travnja do 4. lipnja 2024. Na raspravi održanoj 27. siječnja ove godine pred Općinskim sudom u Čakovcu okrivljenik je izrazio žaljenje i kajanje, ali nije prihvatio kaznu od osam mjeseci zatvora predloženu optužnicom. Sud je utvrdio da je počinio kazneno djelo prijetnje službenoj osobi u obavljanju javne ovlasti, iako nikada nije imao izravan kontakt s premijerom niti mu se on osobno obraćao, pišu Međimurske novine.

Prilikom izricanja kazne sud je uzeo u obzir priznanje, dosadašnju neosuđivanost i iskazano kajanje, dok otegotne okolnosti nisu utvrđene. Sedam mjeseci zatvora zamijenjeno je s 420 sati rada za opće dobro, pri čemu se jedan dan zatvora računa kao dva sata rada. Budući da mu je u kaznu uračunato 37 dana provedena u pritvoru, preostaje mu još 346 sati rada za opće dobro. Nakon završetka postupka vraćen mu je i prethodno oduzeti mobilni telefon, a obje strane odrekle su se prava na žalbu.