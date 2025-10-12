Vatrogasci objavili dirljivu poruku roditelja dječaćića čiji su život spasili

Vatrogasci svakodnevno suočavaju s teškim i zahtjevnim situacijama, gdje se često bore za ljudske živote u trenucima najveće opasnosti. Upravo takva jedna intervencija, prije sedam godina, spasila je život dječaka čija je obitelj vatrogascima poslala dirljivu poruku.

"Prije 7 godina sudjelovali smo u intervenciji u kojoj je dječakov život visio o koncu. Danas smo primili poruku njegove obitelji – njihov sin ima 9 godina, zdrav je, bez ikakvih tegoba, igra nogomet, osvaja trofeje i čak sudjeluje na maratonima.

Ovakve poruke podsjećaju nas zašto radimo svoj posao i daju nam snagu da idemo dalje. Hvala obitelji na lijepim riječima i što su se javili!", napisala je Vatrogasna postrojba Zagreb u Facebook objavi, uz screenshot dirljive poruke.