PRIJE SEDAM GODINA

Vatrogasci objavili dirljivu poruku roditelja dječaćića čiji su život spasili

Zagreb: Na dvorišnoj zgradi na Kaptolu izbio je požar, vatrogasci izašli na intervenciju
Patrik Macek/PIXSELL
12.10.2025.
u 15:57

Ovakve poruke podsjećaju nas zašto radimo svoj posao i daju nam snagu da idemo dalje, napisala je Vatrogasna postrojba Zagreb

Vatrogasci svakodnevno suočavaju s teškim i zahtjevnim situacijama, gdje se često bore za ljudske živote u trenucima najveće opasnosti. Upravo takva jedna intervencija, prije sedam godina, spasila je život dječaka čija je obitelj vatrogascima poslala dirljivu poruku.

"Prije 7 godina sudjelovali smo u intervenciji u kojoj je dječakov život visio o koncu. Danas smo primili poruku njegove obitelji – njihov sin ima 9 godina, zdrav je, bez ikakvih tegoba, igra nogomet, osvaja trofeje i čak sudjeluje na maratonima.

Ovakve poruke podsjećaju nas zašto radimo svoj posao i daju nam snagu da idemo dalje. Hvala obitelji na lijepim riječima i što su se javili!", napisala je Vatrogasna postrojba Zagreb u Facebook objavi, uz screenshot dirljive poruke.  

  

Vatrogasci

