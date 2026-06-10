Gradonačelnik Bosilj o neobičnom susretu s Habijanom: Kad čovjek pomisli da je sve vidio...' Ministar se brani: 'Zatekao sam ga da kleveće'

Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj (SDP) opisao je neobičan susret s ministrom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damirom Habijanom jutros na gradilištu nove zgrade Županijskog suda u Varaždinu. Bosilj je dan ranije sazvao pressicu, a u zakazano vrijeme pojavio se i - ministar.

"Kad čovjek pomisli da je s pedeset i nekom na leđima već sve doživio što je trebao (i mogao) doživjeti, onda ga opet iznenade ovi naši vrli političari. Jutros sam kao varaždinski gradonačelnik sazvao i održao press konferenciju na gradilištu zgrade suda u Varaždinu. I na tu konferenciju gradonačelnika Varaždina je nepozvan došao ministar Damir Habijan sa svojom glasnogovornicom, nadzornim inženjerom, izvođačem. Drskost i politička nekultura kakve bi se posramio i Donald Trump. To se jednostavno tako ne radi. Sazovite svoju press konferenciju pola sata kasnije, na istom ili nekom drugom mjestu, i govorite koliko god želite. Što se točno ministru Habijanu ne da slušati? To da je Ministarstvo kojem je na čelu dopustilo izvođenje radova protivno važećoj i pravomoćnoj građevinskoj dozvoli? Za zgradu suda u Varaždinu 2024. je nadležni odjel Grada Varaždina uredno izdao građevinsku dozvolu u kojoj jasno stoji da se radi o rekonstrukciji i energetskoj obnovi postojećeg objekta, pri čemu se zadržavaju postojeće prizemlje, nosivi stupovi i drugi ključni elementi građevine. Investitor je Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, a projekt se financira sredstvima zajma Svjetske banke. Ako se neko ministarstvo u ovoj državi trebalo držati zakona „kao pijan plota“, onda je to upravo Ministarstvo pravosuđa. No, tijekom izvođenja radova srušeni su dijelovi građevine koji prema važećoj građevinskoj dozvoli nisu smjeli biti uklonjeni", napisao je Bosilj.

"Još je važnije naglasiti da prije izvođenja tih radova nije podnesen nikakav zahtjev Gradu Varaždinu za izmjenu ili dopunu građevinske dozvole. Dakle, nije riječ o situaciji u kojoj je investitor najprije zatražio izmjenu projekta pa zatim postupao sukladno novoj dozvoli. Dogodilo se upravo suprotno – prvo su izvedeni radovi koji odstupaju od važeće dozvole, a tek se naknadno pokušava opravdati ono što je već učinjeno. Kako bi to izgledalo u životu običnih građana? Možete li zamisliti da krenete u rekonstrukciju vlastite kuće, dobijete pravomoćnu građevinsku dozvolu, a zatim usput odlučite sve srušiti do temelja jer vam se tako čini praktičnije? Biste li mogli reći da ćete papire riješiti kasnije? Naravno da ne biste. Da je bilo koji građanin Varaždina postupio na takav način, inspekcija bi vrlo brzo reagirala, a gradilište bi bilo zatvoreno. No, očito još uvijek živimo u Hrvatskoj iz Orwellove „Životinjske farme“, gdje su svi jednaki, ali su neki ipak jednakiji od drugih. Posebnu draž cijeloj priči daje jedan prozor na uglu ulica Braće Radić i Kratke s pogledom izravno na gradilište. To nije bilo kakav prozor. Iza njega se nalazi građevinska inspekcija. S tog se prozora na dnevnoj bazi može pratiti što se događa na gradilištu. Ipak, nije im palo na pamet zatvoriti gradilište do usklađivanja projekta s dozvolom, niti postaviti pitanje kako je moguće da se izvode radovi koji odstupaju od važećeg akta za gradnju. Svi su se držali one stare pouke kako se spasiti od medvjeda u šumi – bacili su se na pod i prave se mrtvi", objavio je, između ostalog, Bosilj na Facebooku.

Svoju verziju, kao u "Rašomonu" Akire Kurosawe, iznio je i ministar Habijan. "Danas sam prilikom obilaska gradilišta nove zgrade suda u Varaždinu (projekt u iznosu od 22 milijuna EUR-a) i gradilišta novog zatvora (projekt u iznosu od preko 2 milijuna EUR-a), zatekao gradonačelnika Grada Varaždina i uskočkog optuženika gospodina Bosilja kako iznosi neistine i klevete u pogledu važeće građevinske dozvole za projekt rekonstrukcije i energetske obnove varaždinskog suda", napisao je Habijan.

"U pogledu građevinske dozvole, želim još jednom naglasiti, kao što sam istaknuo i 29. svibnja ove godine. Prilikom uklanjanja projektom predviđenih dijelova utvrdilo se da konstrukcija ne zadovoljava uvjete, prije svega sigurnosne i iz tog razloga se odlučilo ostaviti dvije temeljne stope i ojačati, odnosno krenuti od temelja izgradnje nove zgrade. Zbog toga, a prije svega radi sigurnosti zaposlenika varaždinskog suda i brojnih stranaka koje dolaze na sud, stručni nadzor sukladno pozitivnim propisima i pravilima struke zaključio je da se ishodi izmjena građevinske dozvole. Kao Varaždincu, osobi koja je vise od desetljeća dolazila na varaždinski sud, kao ministar koji vodi između ostalog resor pravosuđa iznimno sam ponosan sto će grad Varaždin nakon 63. godine dobiti novu zgradu suda. Varaždinski sud sjedište je sudbene vlasti sjeverozapadne Hrvatske, a odnedavno i uskočki sud. Isto tako, kao Varaždinac danas sam bio iznimno razočaran i tužan zbog neistinit i klevetničkih izjava Uskokovog optuženika gospodina Bosilja, da Ministarstvo gradi zgradu bespravno. Žalosti činjenica da su gradonačelniku i Uskokovom optuženiku jeftini politički poeni, laži, obmane važniji od sigurnosti službenika, pravosudnih dužnosnika i stranaka buduće nove zgrade suda. Nova zgrada suda neće biti projekt ministarstva, neće biti projekt Damira Habijana, HDZ-a. To će biti projekt za sve građanke i građane grada Varaždina, Varaždinske županije te će ostati za buduće generacije koje dolaze nakon nas i nakon uskočkog optuženika", dodao je.

"Također, bitno je naglasiti da SDP-ova vlast nije (iako prema važećoj odluci grada može) oslobodila Ministarstvo plaćanja komunalnog doprinosa niti projekt izgradnje novog suda niti zatvora. Pozivam uskočkog optuženika da svoju energiju usmjeri na razvoj grada, umjesto na neistine i klevete. Također, ponovno ga pozivam da se u slučaju potrebe, nejasnoća ili nedoumica slobodno javi i nazove. Broj mi je isti", napisao je Habijan.