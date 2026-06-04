Sustav je zakazao. Rečenica je to koja se u Hrvatskoj čuje svaki put kada se dogodi neka tragedija. Taj fantomski sustav, koji činimio svi mi, jer ne djelujemo, šutimo, trpimo i dopuštamo da nama, zahvaljujući upravo nama jer ih svake četiri godine na izborima biramo, godinama vladaju politički podobni, no nesposobni i neodgovorni ljudi, iznova i iznova zakazuje, bez ikakvih posljedica. Posljedica, a još manje odgovornosti za one koji čine sustav, koji su taj sustav stvorili i hranili nema ni kada su cijena tog nerada, nemara i javašluka ljudski životi. Kada je u ljeto 2024. rampa na 55 godina starom trajektu Lastovo pala i ubila tri člana posade, a jednog teško ozlijedila, šef Jadrolinije za to nije odgovarao. Pedra(e) koji će visjeti država je tada, kao i puno puta prije toga, našla na nižim razinama kako bi se zadovoljila javnost koja je, figurativno rečeno, bijesno tražila nečiju glavu. Taj put "krivci" su nađeni u zapovjedniku, prvom časniku palube i vođi palube trajekta koji su lani u listopadu i optuženi. No kriv, smatrao je i sustav i politika, nije bio tadašnji šef Jadrolinije, David Sopta, koji je doduše nakon tragedije bio smijenjen, no u travnju ove godine je s blagoslovom premijera Andreja Plenkovića, glavnog i odgovornog komandanta famoznog sustava zadnjih 10 godina, postavljen za šefa ACI-ja. Jer je njegova stranačka iskaznica premijeru ipak bitnija od tri mrtva pomorca...
Učinkovit sustav radi za dobrobit građana, a ne za očuvanje vlasti ili stečenih pozicija
Prije 20 godina dogodila su se ubojstva zbog kojih je Hrvatska izgubila sporove na Europskom sudu za ljudska prava. Sve pogreške koje su tada učinili policija, sudovi, liječnici, socijalne službe... i koje su utvrđene u presudama u kojima je navedeno da je država odgovorna jer nije napravila sve što je bilo u njezinoj moći da zaštiti žrtve ponovile su se i u slučaju Aleksić. Jer ni sustav, ni politika, ni društvo nisu izvukli pouke, a još manje učinili nešto da se smrtonosne pogreške ne ponove
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