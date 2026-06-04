Učinkovit sustav radi za dobrobit građana, a ne za očuvanje vlasti ili stečenih pozicija

Sustav je zakazao. Rečenica je to koja se u Hrvatskoj čuje svaki put kada se dogodi neka tragedija. Taj fantomski sustav, koji činimio svi mi, jer ne djelujemo, šutimo, trpimo i dopuštamo da nama, zahvaljujući upravo nama jer ih svake četiri godine na izborima biramo, godinama vladaju politički podobni, no nesposobni i neodgovorni ljudi, iznova i iznova zakazuje, bez ikakvih posljedica. Posljedica, a još manje odgovornosti za one koji čine sustav, koji su taj sustav stvorili i hranili nema ni kada su cijena tog nerada, nemara i javašluka ljudski životi. Kada je u ljeto 2024. rampa na 55 godina starom trajektu Lastovo pala i ubila tri člana posade, a jednog teško ozlijedila, šef Jadrolinije za to nije odgovarao. Pedra(e) koji će visjeti država je tada, kao i puno puta prije toga, našla na nižim razinama kako bi se zadovoljila javnost koja je, figurativno rečeno, bijesno tražila nečiju glavu. Taj put "krivci" su nađeni u zapovjedniku, prvom časniku palube i vođi palube trajekta koji su lani u listopadu i optuženi. No kriv, smatrao je i sustav i politika, nije bio tadašnji šef Jadrolinije, David Sopta, koji je doduše nakon tragedije bio smijenjen, no u travnju ove godine je s blagoslovom premijera Andreja Plenkovića, glavnog i odgovornog komandanta famoznog sustava zadnjih 10 godina, postavljen za šefa ACI-ja. Jer je njegova stranačka iskaznica premijeru ipak bitnija od tri mrtva pomorca...