Gradonačelnik: 'Ministarstvo zgradu suda gradi mimo građevinske dozvole'

Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj (SDP) danas je na konferenciji za medije govorio o "protuzakonitim radnjama vezanima uz izgradnju zgrade Županijskog suda u Varaždinu", koja se, tvrdi, odvija mimo građevinske dozvole.

- Na tabli postavljenoj na gradilištu možete vidjeti da se radi o građevini rekonstrukcije i energetske obnove zgrade Županijskog suda u Varaždinu. Dozvolu je izdao Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina 26. rujna 2024. godine. U toj dozvoli piše da je projektom predviđeno uklanjanje dijela građevine i to u potpunosti svih etaža iznad prizemlja te svih ne nosivih elemenata u prizemlju, a zadržavaju se prethodno opisani nosivi armirano betonski elementi prizemlja, temeljna konstrukcija, temeljne stope, stupovi i stropna konstrukcija, rebrasti stropovi od gredica i tlačne ploče. Kao što možete vidjeti, ovdje je apsolutno sve uklonjeno. Ministar Habijan je 29. svibnja snimio video o ovom projektu u kojem je svjestan da rade mimo građevinske dozvole – rekao je Bosilj u postavio pitanje nadležnom ministarstvu zašto se radovi i dalje provode.

Rekao je da Grad Varaždin do danas nije primio zahtjev za izmjenom građevinske dozvole, a radovi se nastavljaju. - Budući da u naš Upravni odjel nije stigao ni jedan službeni zahtjev za izmjenu građevinske dozvole, zašto se radovi nastavljaju na ovaj način? Prije nego što su radovi krenuli, molio sam nadležne, s obzirom na to da će u zgradi raditi 320 ljudi, da se napravi podzemna garaža. Tad mi je rečeno da se projekt financira kreditom Svjetske banke kojim se ne mogu graditi novi objekti, da je ovo rekonstrukcija i energetska obnova te se mora zadržati prizemlje i ploča prvog kata. Kao što vidite na licu mjesta, ništa od toga nije zadržano i nije tražena izmjena građevinske dozvole. Apeliram na Ministarstvo, uskladite se sa zakonom, napravite projekte, građevinske dozvole nema i katastrofalno je da si Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije ovako nešto dozvoljava. Mora se provesti postupak jer ovo je bitna izmjena građevinske dozvole. Ovdje preko puta u ulici su uredi građevinske inspekcije, oni svi ovo vide i nitko ne reagira. Mislim da je vrijeme da Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije počne postupati sukladno Zakonu o građenju - rekao je gradonačelnik Bosilj koji je odgovarao i na pitanja novinara.

- Država ima puno zemljišta u Varaždinu, bilo bi logično da negdje drugdje iznova naprave ovu zgradu, ali s obzirom da Svjetska banka ne financira izgradnju novih zgrada, moralo se ići u rekonstrukciju postojeće zgrade. No, ovo ne možemo zvati rekonstrukcijom. Uz to, prijavljeno je da će se postojeća zgrada modernizirati i energetski certifikat više neće biti F nego C. Ne znam kako će to uskladiti sa Svjetskom bankom, to je njihov problem, ali želim da se radi sukladno zakonu, jer pretpostavljam da zakoni u ovoj zemlji vrijede za sve. Svjesno se radi mimo građevinske dozvole i tu bi i USKOK i DORH imali što za reći - poručio je.