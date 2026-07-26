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STANJE NA CESTAMA

Počele nove gužve prema moru: Stvaraju se kilometarske kolone, oprez zbog nesreće na A1

Gužve na cestama
Foto: HAK
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VL
Autor
Mateja Papić
26.07.2026.
u 09:30
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Donosimo najnovije informacije o stanju u prometu, zastojima, kolonama i posebnim regulacijama na hrvatskim cestama. Članak ćemo tijekom dana redovito ažurirati.

Hrvatske prometnice i ove su nedjelje pod povećanim opterećenjem. Zbog početka i povratka s godišnjih odmora promet je pojačan na glavnim cestovnim pravcima prema moru i unutrašnjosti, kao i na prilazima turističkim odredištima. Prema najnovijim informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), vozači se pozivaju na strpljenje, prilagodbu brzine uvjetima na cestama te održavanje sigurnosnog razmaka između vozila.

Najveće gužve trenutačno se bilježe na autocesti A1 Zagreb – Split – Ploče, gdje je promet pojačan između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Pred naplatnom postajom Lučko u smjeru juga kolona je oko kilometar, dok u suprotnom smjeru nema većih čekanja. Zbog prometne nesreće između čvorova Jastrebarsko i Karlovac, kod odmorišta Draganić, promet se odvija uz ograničenje brzine. Gužve su zabilježene i na autocesti A2 Zagreb – Macelj, gdje se pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba vozi u koloni dugoj oko kilometar.

U nastavku donosimo najnovije informacije o stanju u prometu, zastojima, kolonama i posebnim regulacijama na hrvatskim cestama. Članak ćemo tijekom dana redovito ažurirati.

Stanje u 9:20

  • Pojačan promet: Na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima.

  • Savjet vozačima: Prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavati sigurnosni razmak.

  • Autocesta A1 (Zagreb–Ploče–Karamatići):

    • Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora.

    • Pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona je oko 1 km (u smjeru Zagreba nema dužih čekanja).

    • Prometna nesreća između čvorova Jastrebarsko i Karlovac (kod odmorišta Draganić) – vozi se po dva traka uz ograničenje brzine.

  • Autocesta A2 (Zagreb–Macelj): Pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km.

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Gužve na cestama
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Ključne riječi
kolone gužve prometne gužve

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