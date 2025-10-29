Val otkaza u Amazonu potaknuo strah od umjetne inteligencije

Amazonova odluka da otpusti tisuće zaposlenika ponovno je probudila strah da umjetna inteligencija preuzima ljudske poslove. Tehnološki div pridružio se sve većem broju američkih kompanija koje navode AI kao razlog otpuštanja. Online obrazovna platforma Chegg objavila je da zbog „novih stvarnosti umjetne inteligencije“ smanjuje radnu snagu za 45 posto, dok je Salesforce nedavno ukinuo 4.000 radnih mjesta u korisničkoj podršci jer, kako je rečeno, „AI agenti sada obavljaju taj posao“. Dostavna tvrtka UPS priopćila je pak da je od prošle godine ukinula 48.000 radnih mjesta, djelomično zbog automatizacije.

No stručnjaci upozoravaju da nije svaka racionalizacija izravna posljedica umjetne inteligencije. - Postoji sklonost pretjerivanju jer su svi zabrinuti zbog mogućeg utjecaja AI-ja na tržište rada - kaže Martha Gimbel sa Sveučilišta Yale, prenosi BBC . Prema istraživanjima američke središnje banke u St. Louisu, postoji povezanost između zanimanja u kojima se više koristi AI i porasta nezaposlenosti od 2022. godine. Ipak, podaci pokazuju da je učinak zasad vidljiv ponajprije u administrativnim i uredskim poslovima. Stručnjaci podsjećaju i da su tehnološke kompanije poput Amazona, Googlea i Mete masovno zapošljavale tijekom pandemije, kada su kamate bile rekordno niske, pa današnji rezovi predstavljaju i svojevrsno „hladno otrežnjenje“ nakon razdoblja prekomjernog rasta.

Amazon je potvrdio da planira ukinuti oko 14.000 korporativnih radnih mjesta, uz objašnjenje da se mora „učinkovitije organizirati“ kako bi iskoristio prilike koje donosi umjetna inteligencija. Ekonomisti smatraju da su najveće tehnološke kompanije ujedno i najveći korisnici i proizvođači AI sustava, pa stoga prve osjećaju promjene. Ipak, ističu da umjetna inteligencija zasad više mijenja strukturu radnih mjesta nego što ih masovno ukida.