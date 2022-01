Vakula analizirao ekstremne topline u 2021. pa dao naslutiti što bi nas moglo čekati u novoj godini

Premda nije bila topla kao neke prošle, i 2021. godina bila je toplija od višegodišnjih prosjeka, a takva će vjerojatno biti i 2022., piše u svojoj analizi vremena meteorolog Zoran Vakula.

Srednja temperatura zraka 2021. godine na većini je meteoroloških postaja DHMZ-a među 20, pa i među 15 najviših u znanoj povijesti mjerenja. Stoga će klimatološke ocjene vjerojatno biti uglavnom "toplo" i "vrlo toplo", a prema ukupnoj godišnjoj količini oborine od "sušno" u primjerice Rijeci do "kišno" u Splitu, piše Vakula za HRT.

- U toj konačnoj ocjeni nisu vidljivi ekstremi, primjerice ponegdje ekstremna toplina u lipnju, srpnju i studenome, kao ni mjestimice ekstremno kišni siječanj, svibanj, srpanj i studeni, ni gdjegod ekstremno suh lipanj i rujan. Nije vidljiva ni lokalno rekordno visoka najviša dnevna temperatura zraka u veljači, ni rekordno niska u travnju, kada je mjestimice izmjeren i za taj mjesec rekordno visok snježni pokrivač - podsjeća Vakula.

Kaže da je za očekivati da će se i 2022. godina priključiti sada već dugom nizu iznadprosječno toplih godina budući da živimo u doba globalnog zatopljenja i klimatskih promjena, tijekom kojih su posljednja desetljeća osjetno toplija od onih iz prošlog stoljeća.

- No, to ne znači da će i sve njezine sezone biti takve, a pogotovo ne svi mjeseci. I naravno, pritom je kod prognoza - posebice dugoročnih - nužan oprez. Čak i kad su one postojane od izračuna do izračuna jer uvijek se može dogoditi i nešto u prognozama manje vjerojatno. Uostalom, tako se dogodilo prošloga proljeća. Premda je postojala razmjerno mala vjerojatnost za srednju sezonsku temperaturu zraka nižu od prosječne - proljeće je u većini Hrvatske dobilo klimatološku ocjenu "hladno", ponegdje čak i "vrlo hladno". Vjerojatno malo tko priželjkuju ponavljanje takve situacije ove godine!? - piše Vakula.

