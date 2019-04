Dumbović: Pupovac je svakom loncu poklopac, a sad nema mišljenje

U Dvoru se održao prosvjed protiv planirane gradnje odlagališta radioaktivnog otpada u bivšoj vojarni Čerkezovac, na obližnjoj Trgovskoj gori. Okupilo se oko pet stotina ljudi.

Prosvjed je počeo točno u podne u središtu mjesta, u organizaciji koordinacije inicijativa građana Dvora, Kostajnice i Petrinje, kojima daje podršku i gradonačelnik Grada Petrinje te zastupnik u Hrvatskom saboru Darinko Dumbović. Naime, Trgovska gora jedina je lokacija preostala u državnom Prostornom planu kao lokacija za odlagalište radioaktivnog otpada, a MORH je nedavno počeo čišćenje objekata vojarne Čerkezovac s namjerom njihove predaje Ministarstvu državne imovine što se tumači kao jedan od koraka ka uspostavi Centra za radioaktivni otpad na ovoj lokaciji.

[video: 30562 / ]

Načelnik Dvora Nikola Arbutina iz SDSS-a dočekan je zvižducima. Optužio je organizatora da je prosvjed ispolitiziran. Pozvao je na zajedništvo i da se odgovor traži na državnom nivou. Kazao je kako je općina protiv odlaganja. No, ne vjeruju mu jer je SDSS u koaliciji sa HDZ-om, na državnoj razini.

- Lažeš, ti si glavni pijun! Gledaj nas u oči dok to govoriš - vikali su okupljeni prosvjednici tijekom Arbutinina govora.

[video: 30565 / ]

Darinko Dumbović, nezavisni zastupnik u Saboru prozvao je ostale saborske zastupnike što nisu sudjelovali na prosvjedu. Istaknuo je kako su i HDZ i SDP i SDSS bili protiv njegova prijedloga u Saboru da Trgovska gora briše iz prostornog plana kao lokacija za radioaktivni otpad.

- U hrvatskom Saboru Pupovac je svakom loncu poklopac, i sve zna, a jedino oko ovog nema svoje mišljenje. On je trebao biti danas ovdje sa svojim načelnikom, ali neće. Dosta je ovom narodu pokvarenih intelektualaca i doktora smrti. Iz Zagreba vide politiku 'daleko od pogleda, daleko od srca' računajući da ovdje nema snage za otpor jer su neki predstavnici nacionalne manjine prodali ljude za svoje interese. To im neće proći. Ovaj prostor je devastiran, devastirani su ljudski odnosi, infrastruktura je uništena i sada žele da ovo bude nacionalni centar za smeće, a drugi da se izbore za svoj razvoj. E to neće proći - rekao je Dumbović obraćajući se prosvjednicima.

[video: 30564 / ]

Protiv namjere Hrvatske da otpad odlaže na ovom mjestu, koje je kilometar udaljeno od rijeke Une i bosanske granice, izjasnilo se i predsjedništvo BiH koje je od Hrvatske zatražilo da lokaciju Trgovska gora izuzme kao mjesto predviđeno za odlaganje i skladištenje radioaktivnog i nuklearnog otpada.

Na prosvjed su stigli i mještani Novog Grada u BiH, koji su najbliži budućem odlagalištu radioaktivnog otpada u Čerkezovcu.

[video: 30560 / ]

Načelnik općine Novi Grad Miroslav Drljača pozvao je na suradnju obje strane rijeke Une.

- Dvor i Novi Grad su najviše dotaknuti ovime. Zajednički moramo se boriti protiv odlagališta jer rijeka Una zbog svoje ljepote to ne zaslužuje. Ako dođe otpad ovdje nada da će biti bolje u neko dogledno vrijeme prestaje - kazao je Drljača.

Zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Jasmin Mesić iz Cazina pozvao je Vlade BiH i RH da se dogovore i postignu konsenzus oko micanja odlagališta radioaktivnog otpada s rijeke Une i granice.

Nekoliko stotina prosvjednika blokiralo je promet u središtu Dvora šetnjom preko pješačkih prijelaza na državnoj cesti Dvor - Kostajnica.

- Ovaj prosvjed je jedan u nizu jer građani Dvora su se već više puta izjašnjavali protiv odlagališta. Nadam se kako će prosvjed uspjeti jer imamo potporu i građana iz BiH - kazao je Branislav Joka, općinski vjećnik u Dvoru.

[video: 30563 / ]

Organizatori su poručili ministru Ćoriću da bude malo više ministar zaštite okoliša, a ne samo energetike. I najavili daljnje akcije i prosvjede prije nego su se razišli.