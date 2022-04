UŽIVO Plenković u Sisku o imovini ministra Paladine: To je na njemu da tumači

Premijer Andrej Plenković u posjeti je Sisačko-moslavačkoj županiji.

Izvještava Danijel Prerad

Posjet je započeo sastankom s predstavnicima Sisačko-moslavačke županije u Poduzetničkom inkubatoru u Sisku.

Potom je obišao novi most preko rijeke Odre na ulasku u Sisak gdje se održala kratka prezentacija projekta "Izgradnja mosta Odra i spojne ceste čvor Sisak-Sisak od kružnog toka Staro Pračno do mosta Odra i od mosta Odra do spoja na Zagrebačku ulicu u Sisku, s izgradnjom uklapanja Zagrebačke ulice u Sisku na trasu spojne ceste čvor Sisak-Sisak".

Potom je obišao radove na Autocesti A11, dionica Lekenik – Sisak nakon čega je dao izjavu za medije.

- Ovo je kapitalni projekt. Radovi će biti gotovi prema planu, za dvije godine od danas - rekao je premijer Plenković.

- Ono što slijedi je daljnje ubrzavanje izgradnje kuća, stanova, višestambenih zgrada - rekao je.

Upitan je tko će od ministara koji su danas s njim biti i dalje u Vladi.

- Vidjet ćete.

- Zabavljam se s brojnim neistinama, šaranjima, dezinformacijama koje se pišu. Kad ja odlučim, tad će biti - rekao je.

- Imali smo sastanak dogovoren sa županom i njegovim timom koji vodi obnovu brojnih objekata - kazao je.

Na pitanje razmišlja li Hrvatska o tome da krene u diplomatske akcije prema ruskim diplomatima i hoće li poduzeti neke poteze odgovorio je:

- Hoće.

Upitan je i o imovini novog ministra.

- To je na njemu da tumači.

Upitan je i o situaciji u Splitu.

- Ne znam o čemu je Puljak govorio i kakva su priviđenja koja se njemu događaju.