UŽIVO Plenković o optužbama iz BiH: To su besmislice

Na dnevnom redu sjednice Vlade nalazi se 23 točke. Između ostalog na sjednici će biti nacrt prijedloga zakona o zemljišnim knjigama, cacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (EU), nacrt prijedloga zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (EU), kao i Prijedlog odluke o davanju mišljenja u vezi s Izvješćem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

Tijek događaja:

9:55 - "Bio sam u Neumu. Još jednom sam pružio snažnu podršku BiH na putu ulaska u EU", rekao je. "Osvrnuli smo se na besmislene optužbe ministra Mektića. Ne zaslužuje to komentare. Hrvatska je članica NATO-a, i surađivat će sa svim zemljama u okruženju", rekao je.

Govorio je i o pitanju komemoracije na Bleiburgu. "Glavni cilj mora biti komemoracija žrtvama, iskazivanje pijeteta, i nadam se da će se u dijalogu pronaći primjereno rješenje. Vlada ima potpuno jasni odmak od svakog totalitarnog sistema. Spremni smo uložiti napore da na konstruktivan način nađemo rješenje", rekao je.

9:52 - Premijer je izrazio zadovoljstvo kurikulumom. "Tema Domovinskog rata sveobuhvatno je obuhvaćena u ovom kurikulumu", rekao je Plenković. "U novom kurikulumu Povijesti osjetljive teme povijesti 20. stoljeća, poput Holokausta primjereno su zastupljene kroz nedvojbeno demokratsko i nepristrano određenje prema svakom totalitarnom i autoritarnom sustavu", rekao je.

9:50 - Na početku sjednice Vlade premijer Plenković govorio je o aktualnim događanjima

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved ocijenio je u petak da su navodi i optužbe ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića neodgovorne i neutemeljene te da bi se on trebao pozabavi pitanjima u svojoj zemlji, kao što je postrojavanje četničkog odreda u Višegradu.

Medved je pozvao Mektića, koji je iznio optužbe da su hrvatski obavještajci bili uključeni u tajnu operaciju čiji je cilj bio pokazati da u BiH djeluju naoružane skupine radikalnih islamista-selefija, odnosno kako su opravdane ranije izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o tisućama islamističkih ektremista u BiH koji su prijetnja sigurnosti cijele regije, da se treba pozabaviti pitanjima u svojoj zemlji.

Iznio je sumnju da je ovaj slučaj, možda, preusmjeravanje pažnje s nekih drugih tema kao što je "postrojavanje četničkog odreda u Višegradu.

Upitan bi li Hrvatska trebala poslati prosvjednu notu BiH, Medved je poručio da su se već Ministarstvo vanjskih poslova, kao i hrvatski premijer, očitovali o tom pitanju odbacujući navode.

"Moramo ponoviti da su to vrlo opasne teze, potpuno neutemeljene i neodgovorne i ni na koji način ne mogu crpiti nikakav osnov. U konačnici i Mektić će morati elaborirati tj. obrazložiti svoje navode", kazao je Medved prije sjednice Vlade.

Medved je dodao da, s pozicije dužnosti koju obnaša, sve hrvatske službe rade svoj posao odgovorno i ozbiljno.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, upitan jesu li optužbe iz BiH bile ciljane na trenutak kada je hrvatski premijer bio u Neumu, rekao je kako ne zna je li to bilo "targetirano baš u to vrijeme, no u svakom slučaju optužbe su neosnovane".

"Mislim da tu situaciju treba razriješiti, ovo je zapravo zaista bez argumenata, bez ičega", rekao je ministar pravosuđa.

Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) kao neistinite i zlonamjerne odbacila je u četvrtak navode ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića da je SOA pokušala angažirati pripadnike selefijskog pokreta da prenose oružje i eksploziv u Bosni i Hercegovini (BiH), čime se ujedno i Republika Hrvatska optužuje za potpomaganje terorizma.