Mektić saslušan u Tužiteljstvu BiH. Medved: Skreće pažnju s postrojavanja četnika

Pitali su me otkud mi ta informacija. Rekao sam da sam ministar sigurnosti i da posebno razmjenjujem informacije. Kažu što nisam dostavio informacije i dokaze. Ja sam ministar sigurnosti neću ja trčat u Tužiteljstvo, rekao je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić nakon islaska iz Tužiteljstva BiH, nakon velikih optužbi da Hrvatska tajno naoružava islamiste.

- Ono sve što sam rekao ja potvrđujem. Uloga obavještajne agencije je da spriječi svaki pokušaj da bilo koja strana obavještajna služba prodre u BiH - rekao je Mektić.

Negodovao je protiv Tužiteljstva BiH.

- Tvrdim da ispravno radimo. Nema nikakvog odgovora tužilaštva na to. Ovo je veliki problem BiH, sigurnosni sektor nema povjerenja u ovo tužilaštvo - kritizirao je Mektić.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved ocijenio je da su navodi i optužbe Dragana Mektića neodgovorne i neutemeljene te da bi se on trebao pozabavi pitanjima u svojoj zemlji, kao što je postrojavanje četničkog odreda u Višegradu.

Upitan bi li Hrvatska trebala poslati prosvjednu notu BiH, Medved je poručio da su se već Ministarstvo vanjskih poslova, kao i hrvatski premijer, očitovali o tom pitanju odbacujući navode.

- Moramo ponoviti da su to vrlo opasne teze, potpuno neutemeljene i neodgovorne i ni na koji način ne mogu crpiti nikakav osnov. U konačnici i Mektić će morati elaborirati tj. obrazložiti svoje navode - kazao je Medved

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, upitan jesu li optužbe iz BiH bile ciljane na trenutak kada je hrvatski premijer bio u Neumu, rekao je kako ne zna je li to bilo "targetirano baš u to vrijeme, no u svakom slučaju optužbe su neosnovane".

- Mislim da tu situaciju treba razriješiti, ovo je zapravo zaista bez argumenata, bez ičega - rekao je ministar pravosuđa.