Plenković o kritikama oporbe: Oni se svi nastoje izvući iz gliba svojeg glasovanja za Putina

Sjednica šireg Predsjedništva HDZ-a na kojoj je sudjelovao i premijer Andrej Plenković održala se u ponedjeljak popodne u Zagrebu. Predsjednik Vlade se nakon sastanka obratio okupljenim novinarima, te je kazao kako su na sastanku razgovarali o aktualnim temama.

"Sutra su na Banovini ministri Bačić, Medved i Erlić kako bi se upoznali sa situacijom", rekao je i najavio kako će kroz desetak dana ići zakonske izmjene. "Imamo nekoliko bitnih rasprava ovaj tjedan, uključujući i onu o Zakonu o pomorskom dobru", dodao je premijer.

Na pitanje o kritikama oporbe o pomorskom dobru, kazao je: "Oni se svi nastoje izvući iz gliba svojeg glasovanja za Putina. Nastoje prekriti tu sramotu. Slušaju, naravno, Milanovića i nastoje da se to zaboravi i da se izvuku iz živog pijeska. Ovo je jedna lažna tema na koju smo odgovorili i u Saboru."

"To je tek u prvom čitanju. Pomorsko dobro je nacionalno dobro. To je njegov smisao. Nema nikakvog ograničavanja plaža", nadometnuo je i dodao: "Ako odabereš biti za Putina kako bi bio protiv HDZ poslao si poruku. U jedinom ključnom odabiru prošle godine, oni su otišli u glib. To što se oni pripremaju na izbore godinu i pol dana prije njih, pokazuje njihove slabosti. Iza nas je Pelješki most, Schengen, eurozona, a iduće godine će biti iza nas i Rafali. Ako glasaš za Rusiju, onda se moraš vaditi s lažnim temama poput ograničavanja plaža."

Komentirao je i izjavu Peđe Grbina o tome kako će podržati Milanovića u idućem mandatu. "Drago nam je što je to rekao."

Uvođenje eura i rast cijena

Osvrnuo se i na današnji sastanak s potpredsjednikom Europske komisije za gospodarstvo u interesu građana Valdisom Dombrovskisom, te kakvo je stanje na terenu vezano oko uvođenja eura.

"Dio gospodarskih objekata koji su išli dizati cijene su temeljem nalaza inspekcije dobili određeni rok da to vrate. Nekima su određene kazne. Mislim da je vrlo važan taj dijalog koji vodi ministar Filipović s trgovačkim lancima. Ne vidim problem da tri trgovački lanci žele dati informacije. Vjerujem da će i to biti riješeno. Uvođenje eura koje je bilo vrlo dobro za sve zemlje koje su ga uvele treba proći bez igrica. Tu se onda gubi povjerenje. Tu je prilika da neki od konkurenata stave realne cijene. Ne možeš uzimati od države. Subvencioniramo ti cijene plina i struje, a ti dižeš cijene. To se tako ne radi. Svaki gospodarski subjekt ne bi trebao ići na štetu građanima. U današnje doba informiranosti, građani će to pamtiti", ustvrdio je.

Na pitanje zašto uvođenje bijelih lista, a ne crnih lista, premijer je odgovorio: "Svi potezi Vlade su bili u dobroj vjeri. Htjeli smo da za hrvatske građane učinimo nešto dobro. Želimo da svatko ispuni svoj dio zadatka. Nije u redu da neki akteri dižu cijenu, a naša dobra vjera je jasna. "

Istaknuo je da su mnogi gospodarski objekti vratili već cijene. Na pitanje je li to rat s trgovcima, Plenković je kazao kako se ne radi o ratu, već o odgovornosti. "Ako živite u zemlji u kojoj Vlada radi na tome uđemo u krug 15 zemalja, pa onda to radimo za našu zemlju. "

Otkaz radnicima Čistoće

Komentirao je i prosvjed oko najavljenog otkaza radnicima Čistoće. Istaknuo je kako će o toj temi više govoriti predsjednik GO HDZ-a Mislav Herman idućih dana.



"Važno je da komunalne službe dobro funkcioniraju. Baš da se otkaz dijeli na temelju jedne takve situacije", komentirao je i dodao kako postoje procedure, te da Državni inspektorat također daje nekoliko dana da se otkloni problem.

"Koliko ja shvaćam, oni nisu još dobili otkaz. Treba se baviti komunalnim temama. A manje nek' se bave izmišljanjima oko plaža. " Ustvrdio je da je zastupnica oporbe nazvala Vladu kvislinškom, te da je zastupnica HDZ M. Burić pretjerala u svojoj reakciji te se i ispričala zbog toga, no nitko nije reagirao na izjavu o tome da je Vlada kvislinška. Premijer se potom ponovo osvrnuo na kritike oporbe o najavljenom Zakonu o pomorskom dobru.

"Ja očekujem da oni ponovo blokiraju govornicu pa da Butković ne može ni doći. Izmišljaš temu, pa najaviš prosvjed. Sigurno će tako osvojiti izbore", zaključio je.

