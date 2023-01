Plenković pozvao na vraćanje cijena na razinu prije eura: 'Vlada ima na raspolaganju arsenal mjera'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u subotu se ponovno osvrnuo na neopravdana poskupljenja pri prelaska s kune na euro bez rasta ulaznih troškova, i pozvao sve one koji su to učinili da ne rade štetu potrošačima, naglasivši kako na tom problemu aktivno rade carinske i poreze službe. U izjavi novinarima u Zadru premijer je prošlo godinu ocijenio vrlo zahtjevnom i teškom, no da smo ju prošli dobro te kako se očekuje rast od oko 6 posto, naglasivši kako smo uspjeli zadržati, paketom mjera vrijednim 3,6 milijarde eura, i gospodarstvu i građanima, rast inflacije na 10,8 posto.

Regulirali smo cijene energenata, koji bi bili znatno viši, da Vlada nije intervenirala, te tako pomoći najugroženijim skupinama stanovništva, što ćemo činiti i dalje, rekao je Plenković. Dodao je kako se Vlada intervencionističkim mjerama pokazala na visini zadatka, naglasivši kako nije dobro da dio aktera "muti vodu" kada postajemo dio eurozone, šengena i kada je politika, koju je ova Vlada vodila proteklih šest godina dovela Hrvatsku u krug najrazvijenijih zemalja, kazao je.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Poručio je da zato svi trebamo biti odgovorni, dodavši kako će Vlada unatoč izglednom gospodarskom usporavanju u 2023. nastojati očuvati socijalnu koheziju i izbjeći socijalnu frakturu; da budemo tu za građane i gospodarstvo i da naši građani nemaju štete od neodgovornog dizanja cijena, rekao je premijer. "Samo da taj dio društvene odgovornosti bude raširen i onda će sve biti OK", rekao je Plenković nakon svečane akademije obilježavanja 30. obljetnice VRO Maslenica u Zadru, odgovarajući na novinarska pitanja.

Upitan o mogućnosti dizanja kolektivne tužbe protiv onih koji su dizali cijene, Plenković je odgovorio kako mu je drago da su potrošačke udruge aktivne i da trebaju biti. Vlada ima na raspolaganju arsenal mjera - i može odlučiti o uskrati subvencija subjektima koji to rade, kao i druge aktivnosti, dodao je Plenković.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Vezano uz nedavne tvrdnje predsjednika Zorana Milanovića da premijer o njemu govori u međunarodnoj zajednici te o zastupnicima vezano za sudjelovanje Hrvatske u vojnoj pomoći Ukrajini, premijer Plenković je istaknuo kako je 'važno da međunarodna javnost zna da postoje dvije Hrvatske'.

"Jedna je ona koja je vrlo principijelna i jasna, i druga koja očito ima neke rezerve. Jesu li one istinske ili su simpatije prema Rusiji, što se nadam da nije, ili su pak vođene kratkovidnom i mrziteljskom politikom prema Vladi i HDZ-u, to će naši građani dobro vidjeti kada dođu izbori i odlučiti kome dati povjerenje. Rekli smo da je njegov (Milanovićev) stav pogrešan, kriv, loš, kao i stav 54 saborska zastupnika, koji su propustili povijesnu priliku da budu odgovorni kada je riječ o sudjelovanju Hrvatske u EU misiji vojne pomoći Ukrajini. Važno je da toga naši međunarodni partneri budu svjesni", istaknuo je Plenković.

>> VIDEO: Ruska privatna vojska Wagner dovodi se u vezu sa Srbijom i regrutiranjem dobrovoljaca za rat u Ukrajini