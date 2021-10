Plenković nakon sastanka u Vladi: 'Idući četvrtak i petak nastava će biti online'

U Banskim dvorima u utorak je održan sastanak koalicijskih partnera u Vladi.

Nakon sastanka izjavu je dao premijer Andrej Plenković.

“Ministar Marić je predstavio konture rebalanasa proračuna, projekcije za 2023., najavljeni rast BDP-a. Što se tiče partnera, svi su pozdravili i rebalans i proračun za sljedeću godinu, Vlada će usvojiti oba dokumenta u četvrtku, a idći tjedan ćemo rasprtaviti rebalans. Što se tiče covida, informirali smo kolege o epidemiji. Imamo sve veći broj novozaraženih. Važno je apelirati na sve koji se nisu cijepili da se cijepe”, kazao je Plenković i pozvao na pridržavanje propisanih epidemioloških mjera.

“Fuchs je dogovorio sa županijskim stožerima da se idućeg tjedna kad je blagdan Svih Svetih da se četvrtak i petak nastava održi online tako da umirimo ovu školsku populaciju od ovog petka pa do 8. studenog, što mislimo da je jako dobro”, rekao je premijer.

Dodao je da će se u četvrtak donijeti i odluka o minimalnoj plaći.

Govoreći o promjenama izbornog zakona u BiH, kaže da se takva odluka želi postići konsenzusom.

“Naša je pozicija prema BiH prijateljska. Samo ako su svi narodi zadovoljni, BiH može funkcionirati”, poručio je.

Osvrnuo se i na posljednje izjave predsjednika Zorana Milanovića o ministra Banožiću.

“To je tema oko koje se ne kanim petljati niti je to u ovlasti predsjednika Vlade. U svih ovih pet godina koliko sam premijer nijednom se nisam miješao u pitanje promaknuća, razrješenja, umirovljenja bilo kojeg časnika pa neću ni sada. Po zakonu je jasno da u tom trokutu te stvari trebaju rješavati ministar, Glavni stožer i predsjesnik pa nek rješavaju”, kazao je premijer i dodao:

“Uputio sam predsjedniku pismo danas u kojem predlažem sastanak Vijeća za obranu i sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost. Dali smo tri termina u studenom. Bit će kroz jedno dva tjedna.”

Komentirao je i reformu zdravstva. “Ja sam već rekao, kako idu procesi izrade papira, postoje radne skupine, stručnjaci, to se konzultira, sad su krenule šire konzultacije, očito je netko od tih ljudi to pustio u javnost, sad se to komentira. To bih primirio, to su radni dokumenti, to su ideje, radni dokumenti. Nema tu nekog novog elementa”, rekao je.

“Kad uži kabinet, vlada, svi bitni akteri dobiju ispeglan dokument, ne treba puno trošiti, znam da je to zgodno komentirati”, dodao je.

Osvrnuo se na presudu Vrhovnog suda HDZ-u i Ivi Sanaderu te je potvrdio da je novac uplaćen u državni proračun.

“Jesmo. Plaćeno je skoro 14,3 milijuna kuna u državni proračun nakon što smo napravili rebalans financijskog plana HDZ-a. Ta obveza je zvršena, uplata je izvršena i stvar je što nas tiče ad actza. HDZ je kad sam ja postao predsjenik stranke bio u minusu od skoro 17 mil. kuna. Stranka već godinama nema kredita, dugova, uredno financijski posluje, a samo od rpihoda od članarina u zadnjih par godina HDZ je uprihodio 42 mil. kuna. Prema tome, način na koji vodimo stranku je uredan pa nam je omogućio da riješimo ovu obvezu i normalno ćemo funkcionirati nakon toga”, rekao je Plenković.

Ponovno se osvrnuo na epidmeiološku situaciju u Hrvatskoj. “Pandemija se brže širi, opet imamo fazu rasta. Imamo cjepiva, dinamika cijepljenja prvom dozom je spora. Molim sve da se malo vratimo nazad, sjetimo se temeljnih postavki, maske, distanca, što manje kontakata”, kazao je i pozvao građane na cijepljenje.

Što se tiče online nastave, istaknuo je da će ona biti za sve razrede.