Skoko: Hrvatica koja je imala moćnu funkciju kod Obame zaslužuje i mjesto kod Bidena

Politički analitičar Božo Skoko u studiju Večernjeg lista kometirao je inauguraciju američkog predsjednika Joea Bidena te odlazak s vlasti Donalda Trumpa.

Današnja inauguracija bila je drugačija od dosadašnjih, znači li to da Amerika odustaje od nekih tradicija?

- Nekim tradicijama je vjerna i sigurno neće odustati od njih, no okolnosti su nas primorale da ova bude svojevrsna krizna inauguracija, bez ljudi, u vrijeme pandemije i svi su se prilagodili tome. No, prvi puta u povijesti bivši nije dočekao novog predsjednika. Time je donekle narušen imidž Amerike kao uzorne demokracije gdje savršeno funkcioniraju institucije - kazao je Skoko te dodao:

- Ako govorimo o sigurnosnim aspektima i upadu na Kongres to je krizna situacija i žalosno je da su i novinari komentirali kako je dobro da je sve prošlo bez nereda. Znači u SAD je takva klima da mirna inauguracija predstavlja vijest. Prijašnje su bila slavljenja demokracije, a danas je to bilo s grčem u želucu.

Skoko je dodao kako se na inauguraciji uvijek poštuje tradicija, ali se rade i iskoraci.

- Primjerice, umjetnička Amerika i šoubiznis su uvijek skloniji demokratskim predsjednicima pa su danas dobili priliku, a može se povući i paralela s inauguracijom Baracka Obame. Što se tiče protokola sve mora imati simboliku i poslanje. Tako je zanimljivo da će na meniju biti i dva hrvatska vina. Jer Hrvati su poznati u američkoj vinskoj povijesti te je utvrđeno da je najpoznatija kalifornijska sorta zinfandel stigla iz Hrvatske.

Šefica protokola u vrijeme Obame također je bila hrvatskih korijena.

- Tako je, to je bila Capricia Penavic Marshall. Ona je u doba mandata Billa Clintona bila šefica kabineta Hillary Clinton, a kasnije je jako bila vezana za demokrate. Obama ju je potom imenovao šeficom protokola što je moćna funkcija, vodila je računa o svim državničkim posjetima, posjetima stranih državnika, promociji Amerike, o tome kako stvoriti uvjete za učinkovite pregovore i slično. Objavila je i knjigu memoara koju je nazvala Protokol. Nekoliko puta je u njoj spomenula i Hrvatsku, Kolindu Grabar Kitarović te Široki Brijeg otkud joj je otac. A nadam se da će naći svoje mjesto i u Bidenovoj administraciji zahvaljujući velikom iskustvu.

Može li Biden vratiti nekadašnji sjaj imidžu SAD-a koji je u vrijeme Trumpa dosta narušen?

- Bit će tu puno posla. Kad imate tako dominantnog predsjednika poput Trumpa onda se to prenosi i na državu kojoj je na čelu. Došlo je do velikih podjela i narušavanja demokratskih standarda. Došlo je do rušenja američkog sna koji je počeo topiti prije nekoliko desetljeća, a vrhunac je doživio za Trumpa. Teoretičari sada tvrde kako Amerika više nije uzor i da na red dolazi europski san gdje su oči više uprte posebice prema skandinavskim zemljama - naglasio je Skoko te dodao:

- Biden mora vratiti povjerenje svijeta u Ameriku, obnoviti savezništvo s EU. A kada vidimo što se sve događa to neće ovisiti samo o njemu. Isto tako bilo je čudno vidjeti kad se cenzuriralo i na društvenim mrežama zabranjivalo Trumpa u zemlji koja se poziva na slobodu govora. Puno toga je došlo na naplatu i Amerika jednostavno više ne može računati na onaj status super sile te će se morati potruditi da vrati status meke moći i imidža u svijetu.

Može li se uopće kazati da je gotovo Trumpovo vrijeme?

- Ako pratimo njegov biznis put može se vidjeti da je mnogo puta bio na dnu i uspio se vratiti. Ne bih ga otpisao, ali ne bih mu pridavao niti neke velike moći da će napraviti čudo i vratiti se. Sada će malo uživati na Floridi, a kada se vrati poslu očekuju ga velike brige. Jer ruže mu nisu cvjetale niti kad je ušao u politiku, a sada će mu biti daleko teže jer je izgubio poluge moći koje su mu omogućavale unosne poslove - kazao je Skoko.