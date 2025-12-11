VIDEO Ruska flota u panici: Ukrajinski izveli udar na tajni ruski brod

Ukrajinske sigurnosne službe objavile su u srijedu da su morskim dronovima pogodile još jedan tanker iz ruske takozvane “flote u sjeni” u Crnom moru, uzrokujući, kako tvrde, kritična oštećenja. Vijest je potvrdio Euronews , pozivajući se na izvore iz Ukrajinske sigurnosne službe (SBU).

Meta napada bio je tanker Dašan, koji plovi pod zastavom Saveza Komora. Prema podacima SBU-a, brod vrijedan oko 25 milijuna eura prevozio je naftne proizvode procijenjene na više od 50 milijuna eura. Napad se dogodio uz obalu Krima, a tanker je u trenutku udara plovio najvećom brzinom sa isključenim transponderom u ukrajinskoj isključivoj ekonomskoj zoni, krećući se prema ruskoj luci Novorosijsk. Ukrajinski mediji navode da je operaciju izvelo 13. Glavno ravnateljstvo vojne protuobavještajne službe SBU-a uz podršku Ukrajinske mornarice.

Dašan se nalazi pod sankcijama Europske unije, Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade, Australije i Švicarske zbog svoje uloge u prijevozu ruske nafte te zbog plovidbe s namjerno isključenim identifikacijskim sustavima. Upravo takva plovila čine rusku “flotu u sjeni”, koju koriste za zaobilaženje zapadnih sankcija. Riječ je uglavnom o starijim tankerima registriranima pod takozvanim zastavama pogodnosti, najčešće u državama poput Komora ili Paname. Video je na X-u prenio medij Visegrád24.

Ukrajinski promatrači dodaju da glavna ruta izvoza nafte ove paralelne flote prolazi kroz Baltičko more, iako se dio prometa odvija i u Crnom moru. Napad na Dašan predstavlja još jedan u nizu ukrajinskih pokušaja da omete rusku naftnu logistiku, koja i dalje čini ključan izvor prihoda za Moskvu.