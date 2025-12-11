VIDEO Ruska flota u panici: Ukrajinski izveli udar na tajni ruski brod

Ukrajinske sigurnosne službe objavile su u srijedu da su morskim dronovima pogodile još jedan tanker iz ruske takozvane “flote u sjeni” u Crnom moru, uzrokujući, kako tvrde, kritična oštećenja. Vijest je potvrdio Euronews, pozivajući se na izvore iz Ukrajinske sigurnosne službe (SBU).
Meta napada bio je tanker Dašan, koji plovi pod zastavom Saveza Komora. Prema podacima SBU-a, brod vrijedan oko 25 milijuna eura prevozio je naftne proizvode procijenjene na više od 50 milijuna eura. Napad se dogodio uz obalu Krima, a tanker je u trenutku udara plovio najvećom brzinom sa isključenim transponderom u ukrajinskoj isključivoj ekonomskoj zoni, krećući se prema ruskoj luci Novorosijsk. Ukrajinski mediji navode da je operaciju izvelo 13. Glavno ravnateljstvo vojne protuobavještajne službe SBU-a uz podršku Ukrajinske mornarice.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) December 10, 2025
Ukrainian "Sea Baby" naval drones have struck another Russian “shadow fleet” oil tanker in the Black Sea.
"Dashan" sailed under the flag of Comoros. pic.twitter.com/BBbMKSYQHL
Dašan se nalazi pod sankcijama Europske unije, Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade, Australije i Švicarske zbog svoje uloge u prijevozu ruske nafte te zbog plovidbe s namjerno isključenim identifikacijskim sustavima. Upravo takva plovila čine rusku “flotu u sjeni”, koju koriste za zaobilaženje zapadnih sankcija. Riječ je uglavnom o starijim tankerima registriranima pod takozvanim zastavama pogodnosti, najčešće u državama poput Komora ili Paname. Video je na X-u prenio medij Visegrád24.
Ukrajinski promatrači dodaju da glavna ruta izvoza nafte ove paralelne flote prolazi kroz Baltičko more, iako se dio prometa odvija i u Crnom moru. Napad na Dašan predstavlja još jedan u nizu ukrajinskih pokušaja da omete rusku naftnu logistiku, koja i dalje čini ključan izvor prihoda za Moskvu.