Ante Pranić: Ako Domovinski pokret u županiji podrži HDZ i Bobana onda će to morati objasniti biračima

U utorak je u studiju Večernjeg lista gostovao Ante Pranić, bivši gradonačelnik Vrgorca i kandidat za splitsko-dalmatinskog župana na nedavno održanim lokalnim izborima.

Voditeljici Petri Maretić Žonji komentirao je ostvareni rezultat na spomenutim izborima, osvrnuo se na koalicijske komplikacije koje su se pojavila u skupštini splitsko-dalmatinske županije pri čemu bi HDZ-ov Blaženko Boban, koji je obranio mandat, mogao ostati bez većine u skupštini.

Referirao se i na ulogu Domovinskog pokreta koji će odlučiti o budućoj većini. Osim toga, Pranić je komentirao val političkih promjena i uspjeh nezavisnih kandidata u Dalmaciji. Osvrnuo se i na situaciju u gradu Splitu ali i na politiku na nacionalnoj razini.

Na lokalnim izborima niste ušli u drugi krug, već ste završili kao treći kandidat. Međutim, sada ste u skupštini u kojoj postoje mnoge teškoće oko konstituiranja vladajuće većine. Što se zapravo događa?

Događa se promjena. S jedne strane su HDZ i HGS odnosno vijećnici Željka Keruma, a s druge strane su sve one stranke i platforme koje su kampanju gradile na pozitivnim promjenama. Mi iz koalicije ZA obavili razgovore sa svim tim dionicima među kojima su Most, Domovinski pokret, Centar ali i SDP.

U kojem smjeru teku pregovori?

Pa situacija je sljedeća. S jedne strane postoje 22 vijećnika HDZ-a i HGS-a i 22 vijećnika iz gore nabrojanih stranaka iz koalicije ZA. Međutim postoje još tri vijećnika Domovinskog pokreta koji još nisu odabrali stranu. Mi smo predložili da predsjednik skupštine bude gospodin Ivica Kukavica iz Mosta pošto je Most stranka s najvećim brojem vijećnika ako bismo gledali pojedinačno. Naš je cilj vratiti dignitet skupštini pošto je ona posljednjih deset godina u rukama HDZ-a i Keruma i uglavnom je služila kao protočni bojler župana Bobana. Ruke su se samo dizale i prolazile su svakakvi prostorni planovi, koncesije i financijski planovi. Oporba ni u kojem smislu na to nije mogla utjecati već samo gledati kako stranački ljudi dižu ruke za Bobanove prijedloge.

Dakle u četvrtak će na dnevni red doći dva prijedloga za predsjednika skupštine. Jedan će biti vaš u kojem ćete podržati Mostovog Ivicu Kukavicu, a drugi će stići iz redova HDZ-a. Za očekivati je da će većinu imati ona strana čiji predsjednik bude potvrđen.

Tako je. Tu će ključnu ulogu imati Domovinski pokret.

Jeste li komunicirali s njima, kakvo je njihovo stajalište?

Po meni bi sve osim njihove podrške Kukavici bilo nelogično. Pa Domovinski pokret bio je najglasniji kritičar HDZ-ove vladavine u županiji. Na tome su izgradili imidž. Ako zadrže svoje obećanje iz kampanje koje bi išlo u smjeru velikih promjena u županiji onda bi trebali podržati Ivicu Kukavicu. Ako podrže HDZ-ovog kandidata onda će oni to morati i objasniti svojim biračima na konstituirajućoj sjednici.

Je li isključen scenarij ponovljenih izbora za županijsku skupštinu?

Nije. To je realna mogućnost ali u kojoj ne vidim puno smisla. Time se riskira da HDZ osvoji još više vijećnika pogotovo jer bi se izbori održali u rujnu nakon dobre turističke sezone i slično. Osim toga postoji bojazan o velikoj podjeli glasova među oporbenim strankama. U svakom slučaju mislim da to nije pametno jer bi HDZ dobio izgledne šanse da nastavi provoditi samovolju. Naravno da će i sada 70-80 posto prijedloga župana glatko prolaziti, ali s Kukavicom na čelu skupštine barem ćemo sačuvati dignitet županije, stvari učiniti transparentnima i uvažavati oporbene zahtjeve. Ukratko, mi ne bježimo od takvih izbora, samo smatramo da idu na ruku HDZ-u. Treba nam dogovor, a ne blokada institucija.

Niste odgovorili konkretno na pitanje kakvog je stajališta Domovinski pokret u splitsko-dalmatinskoj županiji?

Oni svoja stajališta mijenjaju iz dana u dan i pokušavaju ovo svesti na ideološki obojene izbore što nije točno. Radi se o županijskoj razini i za funkcioniranje institucija, Doma zdravlja, školstva i navodnjavanja polja ne postoje lijevi i desni.

Njima vjerojatno smeta što bi i SDP glasovao za Kukavicu?

Ne znam je li im smeta. SDP nije formalni predlagač Kukavice za čelno mjesto skupštine. Po istom principu Domovinski pokret djeluje u nizu gradova, općina i županije. Pogledajte šibensko-kninsku županiju. Tamo su se okupili svi, uključujući i SDP i Domovinski pokret, kako bi stali na kraj HDZ-u i Goranu Pauku. Ne razumijem zašto im je to problem u splitsko-dalmatinskoj županiji.

Dakle moguć je scenarij u kojem bi HDZ-ov župan Boban bio prvi čovjek županije bez većine u skupštini?

On već sada nema većinu. Mogao je sjesti sa svim akterima i pričati. On kaže za sebe da je uključiv, ali to nisam baš primijetio. Stalno postoje neke polu-informacije i dobacivanje loptice preko razno raznih ljudi. Tako se ne upravlja županijom.

Koji je po vama uzrok slabljenja HDZ-ovog koalicijskog potencijala i to ne samo u vašoj županiji?

HDZ guši svoje koalicijske partnere i nameće svoje ideologije. Stranke su toga postale svjesne, a ljudi su zasićeni. Žele promjene. Dosta im je starih izlizanih struktura i afera. Tome u prilog idu i izborni rezultati. Vidljiv je nezaustavljiv trend dolaska provjerenih ljudi s imenom i prezimenom. Pogledajte Dalmaciju u kojoj su nezavisne liste izdominirale, promjene su se dogodile u dva najveća grada Zagrebu i Splitu, a ne zaboravimo i na zagrebačku županiju gdje je stranka Fokus dobila četiri gradonačelnika.

Ante Pranić još je govorio o mogućem sklapanju saveza s nekim strankama i zajedničkom izlasku na iduće parlamentarne izbore, komentirao je "novo dalmatinsko proljeće" koje je nagovijestilo dolazak novih ljudi i stranaka, a osvrnuo se i na realizaciju svog programa ukoliko sadašnja oporba ipak preuzme većinu u skupštini splitsko-dalmatinske županije.

