VIDEO Analitičari Tonči Tadić i Petar Tanta: Očekivali smo da će Milanović napraviti dobar rezultat, ali ne ovako dobar

Analitičari Tonči Tadić i Petar Tanta s voditeljicom Lanom Kovačević analiziraju rezultate prve izlazne ankete predsjedničkih izbora prema kojima Zoran Milanović osvaja 51,48%, Dragan Primorac 19,29%, Marija Selak Raspudić 8,84%, Ivana Kekin 8,33%, Tomislav Jonjić 3,99%, Miro Bulj 3,48%, Branka Lozo 2,56% i Niko Tokić Kartelo 0,8%.

- Očekivali smo da će Milanović napraviti dobar rezultat ali ne ovako dobar rezultat. Cijela priča bi mogla biti gotova u prvom krugu, iako je rano to za reći. Milanović je pet godina gradio tu kampanju. Vidite da je cijelo vrijeme jurišao prema HDZ-u uzdignutim mačem i ljudi su to prepoznali i to je bila ispravna strategija. - kaže Tanta. - Očekivao sam prilično dobar rezultat Milanovića jer je ponuda protukandidata poprilično jadna, budimo realni. U kampanji su se svi bavili svime osim onime što su ovlasti predsjednika - poručuje Tadić i dodaje: Hrvatska treba prestati s ovakvim izborom predsjednika, ovakav način je potpuno kriv. Može se birati dvotrećinskom većinom u Saboru. Ovim izborima ne biramo program nego osobnost, imamo kampanju svedenu na reality show. U tim okolnostima imate kandidata koji prolazi, a u kampanji je izgovorio gotovo ništa. Po svim anketama vodi čovjek koji gotovo ništa nije govorio.

Tanta kaže kako je Milanović imao dobro posložene društvene mreže i obraćao se mladim generacijama na TikToku gdje se nije bavio politikom nego se šalio na svoj račun. Osvrnuli su se na to kako se predsjednički kandidati u svojim kampanjama nisu bavili vanjskom politikom. - Nisam sretan načinom na koji su kampanje vođene niti sučeljavanjima - kaže Tadić. Tadić i Tanda komentirali su i prve rezultate DIP-a. - Gospođa Selak ne bi bila kandidat da je ušla u EU parlament, napravila je dobar rezultat bez kampanje - govori Tadić. Tanta dodaje kako joj digitalna kampanja nije bila jaka što govori da nisu imali sredstava. - Svi koji su nastupili na čelu vlastitih lista koje su dio stranke zapravo čine dobro svojoj stranci jer su promovirali svoju stranku, pogotovo Kekin. Kekin je napravila vrhunski posao, treba joj skinuti kapu, čak i ova prva dva kandidata su napravila veliki posao za svoju stranku. To što je Primorac postao kandidat HDZ-a govori o njegovoj vrućoj želi da postane kandidat. On već godinama pokušava biti kandidat, on je već bio kandidat. Osvrnuli su se i na rezultat Tomislava Jonjića na ovim predsjedničkim izborima.

- To što je Jonjić postigao je zbilja puno. Vodite računa da je on bio marginaliziran u svim mainstream medijima. Imao je organsku kampanju i ne bih ga otpisao što se tiče njegove budućnosti. - kaže Tonči Tadić. Tanta veli da se možda tu rađa neka nova desnica. - Ako se nastavi ovakav trend nisam siguran da će sve proći u prvom krugu, ali to je već za HDZ uspjeh da su prisilili Milanovića na drugi krug - komentirao je Tadić trenutne rezultate. i dodao: - U drugom krugu, ako ga bude, se svi glasovi fokusiraju na desnog kandidata i ne zaboravimo da je Milanović slučajno postao predsjednik na prošlim izborima jer je Miroslav Škoro odradio vrhunsku kampanju da ne daju glas Kolindi Grabar Kitarović i onda su oni apstinirali. Tadić kaže kako bi tko god od predsjedničkih kandidata pobijedi trebao biti na inauguraciji predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. - Zatim je tu komunikacija sa susjedima sa zapadne strane. Na toj predsjedničkoj razini se mogu napraviti čuda, to šalje poruku da želimo umrežavanje u Europskoj uniji. Uloga predsjednika je biti super veleposlanik - ističe Tadić.

Od 20.30 sati u studiju gostuju političari iz nekoliko političkih opcija: Damir Habijan (HDZ), Ivo Jelušić (SDP) i Gordan Bosanac (Možemo), a u 21:15 vraćamo se analizi novih rezultata uz Ankicu Mamić i Dragana Bagića te ponovno uživo odlazimo u četiri stožera kandidata koji su prikupili najveći postotak glasova. Ključna analiza u kojoj sudjeluju sva četiri analitičara slijedi u 22 sata, a ujedno je ova analiza i dio zajedničke emisije Večernjaka, 24sata i CMC-a. Analizirat ćemo i govore kandidata ukoliko bude drugog kruga ili pobjednički govor novog predsjednika. Usto, na našim društvenim mrežama pratimo sve zanimljive detalje s terena, a i sve paralelno pratimo na našem portalu vecernji.hr.

Zajedničku emisiju Večernjeg lista, 24 sata i CMC televizije možete pratiti paralelno na kanalu CMC-ja i digitalnim platformama 24sata i Večernjeg lista. Iz studija 24sata javljaju se politički komentatori Snježana Krnetić i Tomislav Klauški s posebnim gostom, analitičarom Ivicom Relkovićem. Za glazbeni specijal CMC-ja zadužen je voditelj Dalibor Petko koji će u glazbeno-zabavnom predahu od politike razgovarati sa zvijezdama glazbene scene. Lidija Bačić Lille otkrit će planove o svojoj inozemnoj karijeri, Frajle će s gledateljima podijeliti kakvu turneju pripremaju, a Željko Krušlin Kruška iz grupe Latino priznati što je nekad bilo bolje, a što danas. Svojih imitatorskih vještina prisjetit će se Mario Roth iz grupe Vigor, a Nives Celzijus priznati neke od svojih najvećih nestašluka. Pratite nas uživo iz minute u minutu!