VIDEO Vučić: Nijedan pendrek nismo izvadili u ova četiri mjeseca

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić obratio se ovog petka naciji, dan prije najavljenog velikog prosvjeda u Beogradu. Srpski studenti, koji od studenog prosvjeduju i traže ispunjenje zahtjeva, preplavili su ulice i dan prije prosvjeda, a brojni strahuju od nasilja jer su vidjeli da su na ulicama gdje bi prosvjednici trebali proći postavljene vreće s kamenjem i cigle.

- Dame i gospodo, poštovani građani Srbije. Teška nesreća u Novom Sadu odnijela je 15 života, pogodila je cijelu Srbiju. Ne postoji dom u Srbiji u kojem se ljudi nisu teško osjećali. Zbog toga što se dogodilo morali smo ustanoviti jasnu, brzu ali ne i arbitrarnu odgovornost. Kazneno-pravnu, političku i moralnu. Država je to učinila. Samo dva dana poslije tragedije suočili smo se s gušilačkim i nasilnim demonstracijama u kojem je pokušano zauzimanje Gradske kuće u Novom Sadu - kazao je Vučić na početku.

Nastavio je o prosvjedima studenata ''blokadera'', dodajući kako su na sve zahtjeve studenata odgovorili ''s punom pažnjom'', no već ''sredinom prosinca znali su da to neće biti dovoljno''. ''Cilj nije bio ispunjenje zahtjeva, već provođenje obojene revolucije u Srbiji'', kazao je. Nastavio je o tome kako je ''prosvjedni turizam'' prerastao u fizičko nasilje, dodajući kako je takav čin započeo napadom na novinare Informera i RTS-a.

- Novinari nisu krivi, oni su časno obavljali svoj posao. Poslije napada na novinare, na različitim skupovima krenuli su u još jedan ogoljeniji vid nasilja. To je bilo blokadom zgrade RTS-a. Sve su to učinili bez zakonske prijave, hvaleći se gerilskom akcijom. Uz to, primijenili su nasilje nad pripadnicima policije Srbije, direktnim napadom na žardinjeriju koja je htjela zaštititi instituciju. Ljudi su samo morali prokrčiti put kako bi zaštitili ulaz u objekte - dodao je.

Vučić je kazao kako prosvjednici ''nikada nisu bili spremni na dijalog'' te da su oni ''rezultat kriminalnog kartela kojeg je uveo Andrija Šolak''. ''Prijelazne vlade, prevarantske vlade bez izbora, u koju biti trebali ući najgori, neće biti dok sam živ''.

- Ne pristajem na pritiske, ja sam predsjednik Srbije. Neću dozvoliti da ulica određuje pravila u ovoj zemlji i da ulica određuje katastrofalnu budućnost za ovu zemlju. 13 godina sam se borio za nju. Ne prihvaćam nedemokratske metode, plenume, zborove i sve ostale. Zakleo sam se na Ustav, ali se ne moram zaklinjati - u srcu sam se zakleo na ljubav prema Srbiji i neću dozvoliti bilo kome da sruše budućnost ove zemlje - dodao je.

- Što se skupa tiče: taj skup je ilegalan, nije prijavljen. To ne postoji ni u jednoj zemlji, ali smo mi izrazito demokratska zemlja pa ćemo pomoći na svaki način u osiguravanju. Pozivam sve da pomognu da taj skup bude potpuno siguran i miran. Svu odgovornost će snositi organizatori, ali ćemo mi dati sve od sebe da osiguramo mir. Pozivamo sve tko pomisli napasti one koji prosvjeduju, bit će uhićen istog momenta - kaže Vučić.

Predsjednik je kazao kako su u automobilu bosanskohercegovačkih registracija kod RTS-a pronađeni molotovljevi kokteli, pa pozvao sve da ''ne pokušavaju ugroziti mir i stabilnost zemlje''. Mi u ova četiri mjeseca nismo jedan pendrek izvadili, kaže Vučić, dodajući kako su oni time očitali lekciju onima koji su ih učili demokraciji zadnjih 20 godina.

- Napravio sam jednu grešku. Dok sam ispunjavao treći zahtjev studenata, vjerovao sam da je moguće nekoga umilostiviti i da neće lagati javnost. Napravio sam nešto zbog čega se gorko kajem. Donio sam odluku o pomilovanju za 12 osoba i napravio sam najveću grešku otkad sam predsjednik. Pomilovanja neće više biti jer sam jednom već napravio tu grešku - dodao je Vučić. Između ostalog, osvrnuo se na situaciju u BiH, pa poručio ambasadoru Britanije kako je ''Srbija uvijek poštovala Daytonski sporazum''.

- Odluka kojom se izdaje nalog za uhićenje čelnika RS je uznemirujuća i duboko antidemokratska, ali i suštinski destabilizacijska za regiju. Nevjerojatno je da netko ne razumije koliko nam je važna stabilnost u ovom trenutku. To ih ne interesira, cilj im je srušiti RS pa i Srbiju, kako srpski narod ne bi imao nikakvu zaštitu - kazao je.

Na pitanje novinara potvrdio je kako ''mu ne pada na pamet uvoditi izvanredno stanje u ovom trenutku''. Novinarka Pinka osvrnula se i na Hrvatsku i medije i način na koji se izvještava o prosvjedima, na što je Vučić

