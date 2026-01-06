Naši Portali
Dalibor Milas

Uzinićeva pobjeda je važna, a Rijeka je napravila subverziju i javno nagradila normalnost

06.01.2026.

Evanđelje je oduvijek nepodnošljivo oportunistima, osobito onima koji radije čuvaju mir institucije od mira čovjeka

Rijeka je ovih dana napravila nešto što u Hrvatskoj zvuči gotovo subverzivno: javno je nagradila normalnost. U anketi portala Rijeka Danas, u kojoj je sudjelovalo više od tisuću čitatelja, za osobu koja je ostavila najpozitivniji trag u javnom i društvenom životu grada izabran je riječki nadbiskup Mate Uzinić. S 39 posto glasova, uvjerljivo ispred ostalih. Zasluženo. I baš zato poučno. Jer čim jedan biskup progovori o dijalogu, solidarnosti i otvorenosti, dio "uvjerenih katolika" reagira kao da je netko bacio bombu na katedralu. U hrvatskoj kvazipobožnosti, šutnja je postala mjera svetosti, a javna riječ sumnjiva aktivnost. I onda se čudimo što nam je javna rasprava na razini birtijske galame.

Avatar Idler
Idler
13:02 06.01.2026.

A moreju li dva biskupa met različito mišlenje o istoj stvari i koji bu vu pravu ? Pitam za pajdu ?

