Uzinićeva pobjeda je važna, a Rijeka je napravila subverziju i javno nagradila normalnost

Rijeka je ovih dana napravila nešto što u Hrvatskoj zvuči gotovo subverzivno: javno je nagradila normalnost. U anketi portala Rijeka Danas, u kojoj je sudjelovalo više od tisuću čitatelja, za osobu koja je ostavila najpozitivniji trag u javnom i društvenom životu grada izabran je riječki nadbiskup Mate Uzinić. S 39 posto glasova, uvjerljivo ispred ostalih. Zasluženo. I baš zato poučno. Jer čim jedan biskup progovori o dijalogu, solidarnosti i otvorenosti, dio "uvjerenih katolika" reagira kao da je netko bacio bombu na katedralu. U hrvatskoj kvazipobožnosti, šutnja je postala mjera svetosti, a javna riječ sumnjiva aktivnost. I onda se čudimo što nam je javna rasprava na razini birtijske galame.
A moreju li dva biskupa met različito mišlenje o istoj stvari i koji bu vu pravu ? Pitam za pajdu ?