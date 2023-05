Uzinić odbacio tvrdnje o zataškavanjima i otkrio nove detalje: Spominju se susreti na plažama

Dva slučaja zlostavljanja maloljetnika potvrđeno je u riječkoj nadbiskupiji, a jedan od svećenika zlostavljao je 13 dječaka, o čemu je u ponedjeljak istupio sam nadbiskup Mate Uzinić. Uzinić je tako na konferenciji iznio podatke o zlostavljanjima, a kazao je i kako je sve prijavljeno policiji, prije nego što se slomio pred novinarima. Kasnije je kazao kako mu to nije bila namjera, a za Dnevnik.hr je ispričao kako je prva žrtva bila vezana uz Crkvu i župu u kojoj je djelovao.

- Što se tiče drugih žrtava dosta se spominju plaže i susreti na plažama. Moguće da ih je i puno više - kazao je o slučajevima koji su se događali početkom 90-ih. Optuženi svećenici su u međuvremenu udaljeni iz službe zbog istupa žrtava od 2016., a jedan je i optušten na vlastiti zahtjev. Jedan je pak otišao u zastaru.

VIDEO Uzinić emotivno o slučajevima zlostavljanja, žrtve zamolio za oprost: 'Pokrenuo sam istrage'

Uzinić je odbacio tvrdnje da se radi o zataškavanjima, govoreći kako je to više problem s neupućenošću. - Mislim da se više ponekad događaju problemi s neupućenošću kako reagirati u tim situacijama i u ovim slučajevima se to vidi da zbog tih razloga neke stvari nisu napravljene na samom početku onako kako su trebale - kazao je, dodajući za HRT kako je već duže vrijeme planirao objaviti te podatke.

- Nije bilo sve već do sad još dovršeno, da kako da je ovo što se počelo događati imalo utjecaj na to da sam odlučio krenuti u ovom trenutku. Međutim, kao što sam rekao, nekoliko sam navrata ponovio, jedan od njih je u travnju ove godine, o tome sam govorio u Novom listu, govorio sam o tome i na zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije, govorio sam o tome i na konferenciji za novinare koja se održala nakon te biskupske konferencije, tako da je to nešto što sam mislio napraviti, ali to nije lako napraviti - poručio je.

Povjerenstvo za zaštitu maloljetnika u HBK-u Marina Šijaković smatra kako je svaku prijavu u Crkvi potrebno prijaviti i civilnim vlastima, odnosno policiji. - Kada dođe do prijave tu se radi o dva procesa, jedan jest kanonski, ali tu je i ovaj civilni proces. Dakle s prijavom u Crkvi mora ići i prijava u policiji i socijalnom centru. I to su dva odvojena procesa. Bio je jedan pokušaj dolaska do svih slučajeva koji su se dogodili, neke biskupije su sudjelovale, neke ne - kazala je, dok je i sam don Tomislav Kutleša kazao kako je inzistirao da se sve prijavi odmah civilnim vlastima, no navodi kako mu nije poznato da je to toga i došlo.

- Mislim da je bilo vrijeme da se na ovaj način počnemo također suočavati s ovom pojavom, jer bez toga teško možemo transparentno i do kraja promijeniti i tu situaciju u Katoličkoj crkvi. Dosad smo to rješavali, trudili se rješavati na kanonskim razinama i prijavljujući Državnom odvjetništvu i policiji. Međutim, potrebno je da se i javnost tu pozna kako bi same žrtve vidjele da su one u središtu naše pažnje, kako bi one zbog ovoga također dobile priliku da se aktivnije uključe u ove procese jer žrtve nam trebaju biti na prvom mjestu - zaključio je riječki nadbiskup Mate Uzinić.