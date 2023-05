Doznajemo: Uzinić iznenadio potezom, dio svećenika i biskupa bio je ogorčen njegovim istupom

Konferencija za novinare riječkog nadbiskupa mons. Mate Uzinića na kojoj je objavio slučajeve zlostavljanja u Riječkoj nadbiskupiji snažno je odjeknula. No, dok se s jedne strane mogu čuti odobravanja takve geste, s druge strane u Crkvi se propituju posljedice ovakvoga nastupa. Jedan od najutjecajnijih katoličkih portala Bitno.net tako je vrlo brzo nakon Uzinićeva nastupa istaknuo njegovu povijesnu važnost, ali je u pitanje doveo objavu inicijala svećenika, osobito onih kojima u kanonskom postupku nije dokazana krivnja.

Govorkanja i nepovjerenje

"Postavlja se pitanje je li poželjno, pa čak i pravedno, navoditi inicijale i godišta svećenika optuženih za zlostavljanje maloljetnika čak i u slučajevima kada (ponekad anonimne) optužbe nisu potvrđene ili ih je kanonska istraga odbacila? Dovoljno je samo nekoliko puta kliknuti po internetu te zbrojiti 2 i 2 kako bi se saznali puni identiteti optuženih među kojima su moguće i potpuno nevini ljudi. Zaslužuju li oni nositi stigmu optuženih za pedofiliju? Zaslužuju li govorkanja i nepovjerenje vjernika ako jednog dana ponovno budu služili u župi ili nekoj drugoj crkvenoj službi? Zaslužuju li svi drugi svećenici živjeti u strahu da će zbog jedne anonimne prijave za nešto što nisu počinili njihovi podaci (doduše slabo prikriveni) završiti u javnosti?" piše komentator Bitno.net-a dodajući kako "nije nezamislivo da to posluži mogućim zlobnicima ili 'revniteljima' da (lažno) prijave svećenika, znajući da će mu nakon toga ime završiti u javnosti".

Prema našim informacijama, dobar dio svećenika i biskupa danas je čak bio ogorčen Uzinićevim istupom, ponajviše jer je "solirao" i bez koordinacije s ostalim kolegama u episkopatu istupio u javnost s ovako delikatnom temom. Nagađa se pri tome o motivima njegova javnog istupa, tj. povezuje ga se izravno tekstom u prošlotjednom tjedniku Nacional o navodnom Uzinićevu zataškavanju slučajeva zlostavljanja, pa je Uzinićeva objava konkretnih slučajeva bila svojevrstan odgovor Nacionalu. Što, dakako, u Nacionalu nisu tako ni shvatili ni prihvatili pa su u ovotjednom broju proširili temu i opisali cjelokupnu komunikaciju s mons. Uzinićem, ali ukazali i na moguće slučajeve zlostavljanja u Zadarskoj i Splitsko-makarskoj nadbiskupiji.

"Milan Špehar, svećenik pedofil, Nacionalu je priznao zlostavljanje 13 maloljetnika i otkrio licemjerje iza lažnih suza riječkog nadbiskupa. Njegov intimus Milan Šimunović nije se pokajao. Još je i lagao. Pročitajte kako kanonska relativizacija i prešućivanje vode do zastare za pedofile. Dvije godine riječki je nadbiskup znao da njegovi svećenici čine grozne pedofilske zločine te da su upropastili živote više desetaka maloljetnika, ali sve je to uporno prešućivao. Nikada Uzinić ne bi na hitno sazvanoj konferenciji za štampu pustio te lažne suze da nije shvatio da će ga Nacional raskrinkati pa je to želio preduhitriti", napisao je u najavi novoga Nacionala njegov glavni urednik Berislav Jelinić na svojem Facebook profilu.

Na društvenim mrežama žustro se i prilično ostrašćeno raspravlja o objavljenim slučajevima zlostavljanja u Riječkoj nadbiskupiji.

"Neki će reći da se borba protiv pedofilije u Crkvi mora voditi svim sredstvima bez obzira na poneku kolateralnu žrtvu. Drugi će pak pokazati prstom upravo na mons. Uzinića i istaknuti da je ovim potezom najviše htio abolirati sebe (pogotovo nakon napisa u Nacionalu). I dok se potonja teza ne čini najuvjerljivijom, može se postaviti pitanje je li mons. Mate Uzinić postupio više kao direktor tvrtke ili institucije nego kao pastir? Jer ponekad možemo zaboraviti da biskupovo stado nisu samo vjernici laici već i klerici, kao njegovi prvi suradnici. Zato će biti zanimljivo idućih dana promatrati hoće li i kako ovaj istup komentirati njegovi kolege iz hrvatskog episkopata i/ili klera", zaključuje komentator portala Bitno.net.

Na redu je DORH

I doista, bit će vrlo važno pratiti tko će se oglasiti o prvom ovakvom slučaju, koji je uzdrmao i Riječku nadbiskupiju i Katoličku crkvu u Hrvatskoj i hrvatsko društvo. Također, bilo bi važno čuti i DORH, koji je mons. Uzinić u više navrata spomenuo, jer je podnio i kaznene prijave DORH-u. No nema uvida u njegovo postupanje. Nekim svećenicima, koje je mons. Uzinić spomenuo, a kojima u kanonskom procesu nije pronađena krivnja, moglo bi laknuti kada bi u izvidima DORH-a bile odbačene optužbe protiv njih. Dakle, na redu su ostali biskupi i Državno odvjetništvo. Ako za cijelu ovu "povijesnu priču" imaju argumenata i hrabrosti.