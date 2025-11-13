Uzbuna u europskoj zemlji, pronađen divlji oblik opasnog virusa: 'Uzimamo dodatne uzorke'

Njemačke zdravstvene vlasti u četvrtak su potvrdile da je u otpadnim vodama sjevernog grada Hamburga pronađen divlji oblik virusa poliomijelitisa, poznatijeg kao dječja paraliza. Ovo je prvo otkrivanje divljeg soja u okolišu Njemačke otkako je 2021. godine započelo rutinsko praćenje otpadnih voda, i predstavlja ozbiljan korak unazad u globalnim naporima da se svijet oslobodi ove smrtonosne bolesti. Institut Robert Koch (RKI), glavno nacionalno javnozdravstveno tijelo, za Reuters potvrdio da je test na neodređenoj lokaciji u Njemačkoj bio pozitivan na divlji virus. Dan kasnije, vlasti u Hamburgu – koji je ujedno i jedna od 16 njemačkih saveznih država – identificirale su grad kao izvor uzorka. "Sazvali smo stručnu radnu skupinu za kontrolu infekcija i u bliskoj suradnji s RKI-jem uzimamo dodatne uzorke“, izjavile su hamburške zdravstvene vlasti. Pozitivan uzorak potječe iz tjedna od 6. listopada 2025. godine. Do sada nema zabilježenih slučajeva zaraze kod ljudi, a rizik za širu javnost ocijenjen je kao vrlo nizak, zahvaljujući visokim stopama cijepljenja u Njemačkoj. Posljednji slučajevi divljeg poliomijelitisa kod ljudi u zemlji zabilježeni su prije više od 30 godina.

Globalno postoje dva oblika dječje paralize. Divlji polio je rjeđi i nalazi se samo u Afganistanu i Pakistanu. Drugi oblik cirkulira u više zemalja i nastaje iz rijetkih slučajeva gdje oslabljeni živi virusi koji se na nekim mjestima koriste za imunizaciju mutiraju i šire se.

Znanstvenici kažu da se rizik smanjuje visokom pokrivenošću cijepljenjem. Beate Kampmann, znanstvena direktorica Centra za globalno zdravlje u najvećoj njemačkoj sveučilišnoj bolnici Charité u Berlinu, rekla je da ovo otkriće naglašava važnost cijepljenja. "Dječja paraliza bilo gdje znači potencijalni rizik od dječje paralize svugdje“, rekla je za Reuters, dodajući da je održivo financiranje iskorjenjivanja dječje paralize ključno.

Dječja paraliza (poliomijelitis) virusna je bolest koja zahvaća središnji živčani sustav. U prošlosti je to bio jedan od glavnih uzroka smrti, akutne paralize i doživotnog invaliditeta. Poliomijelitis ili polio, tj. dječju paralizu, uzrokuje izuzetno zarazan virus. Najčešće se prenosi fekalno-oralnim putem ili preko kontaminirane vode ili hrane. Zbog toga se slučajevi dječje paralize najčešće viđaju u područjima koja nemaju pristup bezbjednoj vodi i pouzdanoj sanitaciji, kao i u područjima s nižim obuhvatom imunizacijom.

Svjetska zdravstvena skupština donijela je 1988. rezoluciju o iskorjenjivanju dječje paralize. Programima općeg cijepljenja uspješno je iskorijenjen divlji tip poliovirusa u većem dijelu svijeta i u tijeku su napori kako bi se zaustavio prijenos poliovirusa u nekoliko preostalih zemalja u kojima se još pojavljuje.