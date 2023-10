Stravičan napad u Francuskoj: Učitelj ubijen u školi. Procurile uznemirujuće snimke

Jedna je osoba preminula, a dvije su teško ozlijeđene u napadu nožem koji se dogodio u petak ujutro u Francuskoj. Incident se dogodio u srednjoj školi na sjeveroistoku zemlje. Ministar unutarnjih poslova Gérald Darmanin objavio je na društvenim mrežama da je napadač uhićen, a The Local France navodi da su druge škole u Arrasu, gradu nedaleko od belgijske granice, zatvorene.

Učenici Lycée Gambetta-Carnot d’Arras škole zatvoreni su u učionice dok je policija u školi provodila postupanja. Prema prvim informacijama, napadač je muškarac koji je ušao u školu naoružan s više noževa. Ubijena osoba navodno je učitelj, a dob ozlijeđenih nije poznata. Napadač je navodno, kazala je policija AFP-u, viknuo ''Allahu Akbar'' prije nego što je izveo napad, a navodno se radi o muškarcu 20-ima rođen u Rusiji.

Također, državno tužiteljstvo za borbu protiv terorizma je preuzelo istragu, a sumnja se kako se radilo o terorističkom napadu. Francuski BFMTV izvijestio je kako je i brat napadača navodno uhićen. Nijedan srednjoškolac nije ozlijeđen, no ozljede je zadobio još jedan učitelj koji je u teškom stanju.

"Izlazili smo iz učionice i krenuli prema kantini kada smo vidjeli muškarca koji je s dva noža napadao učitelja. Bilo je krvi. Učitelj nas je pokušao smiriti i zaštititi, rekao nam je da odemo, no nismo shvaćali što se događa, pa smo potrčali na kat s ostalima" kazao je jedan od svjedoka za lokalni medij. Trenutno nije poznata motivacija za napad.

France, knife attack at school in Arras. One dead and several injured. pic.twitter.com/XXKl6BrOxV