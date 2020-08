Užas u Bejrutu: Snimka iz drona otkriva stravične razmjere razaranja

Dijelovi Bejruta doslovno su izravnati sa zemljom u jučerašnjoj eksploziji, a razmjeri katastrofe se najbolje vide snimkom iz drona. Ulice grada izgledaju kao da je na njih pala nuklearna bomba.

Spasilačke ekipe i dalje su na terenu te osiguravaju područje jer se vjeruje kako ima još ljudi koji su zarobljeni ispod ruševina, piše TASS.

VIDEO Pogledajte razorne posljedice eksplozija u Bejrutu

Snažna eksplozija dogodila se sinoć u Bejrutu, blizu pomorske baze, a detonacija se osjetila i u naseljenom području libanske prijestolnice. Detonacija je uništila ili oštetila nekoliko desetina zgrada i automobila, a u mnogim dijelovima grada su razbijeni prozori na zgradama.

Vlasti su rekle da je eksploziju izazvala detonacija 2.700 tona amonijevog nitrata, koji se nalazio u skladištu nakon što je 2015. godine zaplijenjen na carini.

Više od 200.000 ljudi ostalo je bez svojih domova nakon snažne eksplozije u bejrutskoj luci, priopćio je u srijedu guverner grada Marwan Abboud, dok brojne zemlje šalju pomoć Libanonu kako bi se zemlja lakše suočila s njenim posljedicama.

Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV