Užas kod Koprivnice: Spolno zlostavljao dijete na parkiralištu osnovne škole

Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici je nakon provedene istrage podiglo optužnicu protiv 40-godišnjaka zbog počinjenja deset kaznenih djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina, te upoznavanja djece s pornografijom.

- Okrivljenog 40-godišnjaka tereti se da je od svibnja 2019. do veljače 2020. godine u Koprivnici i na parkiralištu osnovne škole u mjestu pokraj Koprivnice, u deset navrata počinio kazneno djelo spolne zlouporabe na štetu djeteta rođenog 2005., kao i da je od lipnja 2019. do ožujka 2020. godine putem društvenih mreža tom istom djetetu slao fotografije pornografskog sadržaja - navode u DORH-u. Za kaznena djela za koja je optužen može dobiti i do 12 godina zatvora.