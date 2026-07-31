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DAR UZ VEČERNJI

Uz dvobroj Večernjeg lista prigodni poster povodom obljetnice vojno-redarstvene operacije "Oluja"

VL
Autor
Večernji.hr
31.07.2026.
u 09:40
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Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, uz dvobroj Večernjeg lista 4. kolovoza ne propustite prigodni poster posvećen vojno-redarstvenoj operaciji "Oluja". Poster podsjeća na jednu od ključnih vojnih operacija u hrvatskoj povijesti, oslobođenje Knina te doprinos hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu.

Na posteru su objedinjene najvažnije činjenice i brojke o operaciji "Oluja", najvećoj kopnenoj vojnoj operaciji u Europi nakon Drugoga svjetskog rata. Grafički je prikazan njezin tijek tijekom 84 sata – od početka operacije 4. kolovoza u 5 sati, preko ulaska hrvatskih snaga u Knin i podizanja hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi 5. kolovoza, do službenog završetka operacije 7. kolovoza.

Poster donosi i podatke o 138.800 pripadnika hrvatskih snaga koji su sudjelovali u operaciji, oslobođenih 7.940 četvornih kilometara teritorija, ključnim zapovjednicima te odaje počast 245 poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima, čija se imena svake godine čitaju na Kninskoj tvrđavi tijekom obilježavanja obljetnice VRO Oluja.

Dvobroj Večernjeg lista s posterom bit će dostupan samo 4. kolovoza.

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