Uvijek maštoviti kad treba varati državu: Osmislili kako lakše do stana

Neki građani otkrili su novi način kako da prevare državu i na lakši način dođu do svoje prve nekretnine. Naime, korisnici subencioniranih kredita stanove ili kuće kupili su od vlastitih roditelja. Postoje i slučajevi da su djeca svojim roditeljima darovnim ugovorom poklonili vlastiti stan i zatim se prijavili za APN-ove kredite.

Država je do sada odobrila preko 3300 kredita, a prosječan iznos veći je od pola milijuna kuna dok rata u prosjeku iznosi oko 2800 kuna. Kako se krediti dogovaraju s bankama, na njima je da one provjere kupuje li netko stan svojih roditelja.

- Bankari obično kod svakog pojedinačnog predmeta razmotre situaciju i provjere radi li se o stvarnoj kupoprodaji, kaže Martina Mataić Škugor, agentica za nekretnine i dodaje: Bankar može pitati da li ste u nekakvom rodu s prodavateljem, ako vam kupac kaže ne to je slučajnost, bankar neće ulaziti toliko duboko i reći eto dajte mi sad i rodni list.

Ministarstvo graditeljstva smatra da je riječ o izdvojenim slučajevima.

''Da li je to bilo malo lijevo ili desno, ali smo uspjeli pomoći ljudima. Što se tiče da bi novac ostao unutar obitelji, a morat će se vratit, to su krediti. Morat će ih netko vratit. Nije tu neka šteta nastala po društvo ili državu. Banka mu je dala kredit, nije on samo od države uzeo", kaže Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva.

Na pitanje je li to fer, Uhlir kaže kako naravno da nije.

''Ako ih je deset uspjelo tu situaciju izvesti i ako je od tih 10 dvoje bilo krajnja mjera turizma, odradili smo svi zajedno dobar posao. Dakle dvoje na četiri tisuće ljudi je minorna greška", dodaje.

Jedna od najčešćih prijevara vezana za POS stanove upravo je bilo iznajmljivanje što bi trebao spriječiti novi Zakon, no Željko Uhlir (HNS) kazao je kako dosad nitko nije ostao bez POS-ovog stana jer ga je iznajmljivao.

''Mjera je potpuno nova, postupci se poduzimaju u ANP-u, u našoj agenciji s time da moramo znati da broj državnih službenika je ograničen. Ovo je novi posao koji su dobili službenici koji su do sad radili svoj posao. Pored svog posla dobili su još jedan novi posao", kaže Uhlir, pišu Vijesti.hr.