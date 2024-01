UŽIVO 'Trebamo veći broj ljudi, trebamo novca, trebamo ovo, trebamo ono. Ja znam da sve to trebamo, ali...'

Četiri kandidata za izbor budućeg glavnog državnog odvjetnika predstavljaju na sjednici saborskog Odbora za pravosuđe, u srijedu od 9 sati, svoje programe, nakon čega će odgovarati na pitanja članova Odbora i zainteresiranih zastupnika. Prvi se predstavlja odvjetnik Mladen Dragičević, zatim aktualni zamjenik glavne državne odvjetnice Emilijo Kalabrić, potom sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić i na koncu zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Splitu Nikša Wagner.

Tekstualni prijenos uživo

10:30 Nakon što se predstavio okupljenima, počela su pitanja za kandidata Emilija Kalabrića.

Stjepo Bartulica postavio je pitanje Kalabriću o njegovom dugotrajnom iskustvu u sustavu, ocijenivši to kao minus. Kandidat odgovara da ne smatra svoje iskustvo iz DORH-a minusom, ističući da poznavanje sustava ima svoje prednosti.

Bartulica ga je upitao i smatra li on, kao aktualni zamjenik glavne državne odvjetnice, da je ona trebala zbog slučaja Agrokor podnijeti ostavku. - Državni odvjetnik je pokrenuo istragu jer je postojala osnovana sumnja u kazneno djelo. Osnovana sumnja se razrješava tijekom istrage, gdje se prikupljaju dokazi je li djelo počinjeno ili nije. Zamislite da je vještačenje zaključilo da nije počinjeno nikakvo kazneno djelo i državni odvjetnik obustavi postupak pa na isti način prozroči štetu državi od milijun eura - odgovorio je.

10:00 Red je došao i na aktualnog zamjenika glavne državne odvjetnice Emilija Kalabrića.

Aktualni zamjenik glavne državne odvjetnice u svojem programu ističe kako bi posebnu pozornost posvetio radu na predmetima zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju te utaji poreza i carine, kao i punoj primjeni instituta privremenog osiguranja imovinske koristi s posebnim naglaskom na kaznena djela u kojima je oštećen državni proračun. Također se zalaže i za što učinkovitiji procesuiranje ratnih zločina, izvansudsko rješavanje sporova i kvalitetno zastupanje interesa RH u arbitraži i zastupanju pred stranim sudovima.

Ivan Kalabrić započeo je svoje predstavljanje izjavivši da je napisao program na 14, 15 stranica te će sada koristiti priliku od 20 minuta da dodatno obrazloži i razradi neke točke. Fokusirao se na kadrovsko stanje u DORH-u, izražavajući zabrinutost zbog sporog napretka te naglašavajući potrebu za ubrzanjem donošenja Zakona o državnom odvjetništvu radi poboljšanja kvalitete rada.

Kalabrić ističe da zapošljavanje novih kadrova nije jedini način podizanja kvalitete te predlaže rješenja unutar postojećeg sustava, uz izmjene Zakona o državnim vježbenicima i pripravnicima. - Po mom mišljenju, glavni problem je Zakon o državnim vježbenicima i pripravnicima. Nije to greška DORH-a, nego sustava koja je producirala takvu situaciju u Državnom odvjetništvu - kazao je.

- Ja predlažem neke stvari koje nisu samo 'trebamo veći broj ljudi, trebamo novca, trebamo opreme, trebamo ovo, trebamo ono. Ja znam da sve to trebamo, ali postoje načini gdje se može racionalizirati adekvatnim zakonodavnim izmjenama, a ako se i nakon toga ne pokažu rezultati, onda se može govoriti: 'E sada nam ne treba 20 državnoodvjetničkih dužnosnika, trebam će nam pet ili 10' - rekao je.

Kalabrić nudi rješenje za problem nerazmjera između broja državnih odvjetnika i sudaca. Predlaže izmjene Zakona o kaznenom postupku, naglašavajući da je broj državnih odvjetnika veći od broja sudaca. Spajanjem sudova taj se broj izjednačio ili čak povećao, što rezultira teškoćama u pokrivanju rasprava. Kalabrić predlaže, kako ju on naziva, vatrogasnu mjeru koja omogućuje da državni odvjetnici, za kaznena djela do pet godina, ne moraju prisustvovati svim raspravama kako bi se olakšalo opterećenje sustava.

09:30 Nakon što se predstavio okupljenima, počela su pitanja za kandidata Mladena Dragičevića.

Zastupnica Dalija Orešković postavila je pitanje Mladenu Dragičeviću o mogućem sukobu interesa, s obzirom na njegovo prethodno zastupanje državnih tvrtki. Dragičević je odgovorio da očekuje takva pitanja i da ne vidi problem u vezi s tim. Istaknuo je da je partner u društvu "Dragičević i partneri" te da je većina klijenata izgubljena kada je HDZ došao na vlast.

- Ako budem izabran, poslovanje će preuzeti društvo i hoće li ga netko angažirati ili neće, kako bi rekao pokojni predsjednik 'ki bi da bi'. Točno, u ime HDZ-a pomagao sam, kao i drugima, interno, na pripremama zakona i susgestija, tako da tu nemam nikakvih problema - naglasio je.

Zastupnik Stjepo Bartulica postavio je pitanje Dragičeviću o mišljenju o ostavci Hrvoj Šipek u kontekstu njenog vođenja DORH-a tijekom postupka u slučaju bivšeg Agrokora. Dragičević je izrazio mišljenje da bi, čak i da nije kriva, davanje ostavke bila moralna obaveza. - Ako ti padne tako veliki predmet, odlaziš i preuzima zamjenik. Meni se takav slučaj ne bi dogodio jer sam ekonomski nezavisan i to mi je prednost - dodao je, naglasivši da svaki novi kandidat "ima prednost što može biti samo bolji, ne može biti lošiji".

Petar Baranović postavio je pitanje Mladenu Dragičeviću o njegovim angažmanima u državnim tvrtkama i eventualnom utjecaju vladajuće stranke, HDZ-a, na njegovo djelovanje. Dragičević je odgovorio da nije dobio nikakav "mig" da se kandidira za glavnog državnog odvjetnika i naglasio je da nikada nije radio za HDZ, već je bio u saborskom Odboru za europske poslove, ne za pravosuđe. - U većini državnih tvrtki sam izgubio angažmane, a radio sam u raznim tvrtkama tijekom svih vlada - naglasio je.

Odgovarajući na pitanja okupljenih, Dragičević je otkrio i da premijera Andreja Plenkovića poznaje 40 godina. - I njega i cijelu njegovu obitelj, a njegovim dolaskom na vlast ja sam izgubio hrpu poslova, tako da je meni Plenković odmogao, a ne pomogao - kazao je na upit zastupnice Karoline Vidović Krišto.

09:00 Počela je sjednica saborskog Odbora za pravosuđe. Prema objavljenom rasporedu, prvi se predstavlja odvjetnik Mladen Dragičević.

Odvjetnik Mladen Dragićević u svojem programu kao ključne točke ističe zaštitu imovine RH, povećanje efikasnosti i transparentnost postupanja državnog odvjetništva te poseban pozor na kaznena djela iz domene ratnog zločina, koruptivnih kaznenih djela i kaznenih djela vezanih uz zlouporabu europskih fondova.

Predstavljanje je započeo ističući da vidi svoju nominaciju za glavnog državnog odvjetnika kao osobnu pobjedu za transparentnost i povjerenje u pravosudni sustav. Naglasio je važnost angažmana sudova te izrazio želju za promjenom percepcije o pravosuđu. Kritizirao je ustroj sustava Državnog odvjetništva, ističući problem zatvorenog sustava koji otežava ulazak mlađeg kadra te je pozvao na promjene u strukturi i percepciji pravosudnog sustava.

Osvrnuo se i na slučaj Agrokor. - Kao što Biblija kaže, može se pogriješiti mišlju, riječju, djelom i propustom. U DORH-u se previše puta svjedočilo propustima i to se više ne bi smjelo događati. Ako je netko zatražio krivo vještačenje, on mora odgovarati - rekao i Dragičević i naglasio važnost brze pravde te da se slučajevi trebaju brzo rješavati. - To je ključno kako bi se vratilo povjerenje građana u pravosuđe - dodao je.

Najava

Riječ je o kandidatima koji su Državnoodvjetničkom vijeću (DOV) ranije poslali potpune i pravovremene prijave na natječaj za glavnog državnog odvjetnika, a koje je vijeće proslijedilo Vladi RH. Ranije je Vlada RH prihvatila prijedlog o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za glavnog državnog odvjetnika koju će činiti premijer Andrej Plenković i sedam ministara, a koji će naknadno obaviti razgovore s četiri kandidata za budućeg čelnika Državnog odvjetništva (DORH).

Razgovore s kandidatima obavit će uz premijera potpredsjednica vlade Anja Šimpraga, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan i ministar financija Marko Primorac.

Premijer Plenković je ranije izvijestio da je Vlada proslijedila kandidature predsjedniku Hrvatskog sabora na daljnje postupanje saborskom Odboru za pravosuđe, nakon čega će biti održana rasprava i donesen zaključak odbora. Izabrani članovi Vladinog povjerenstva će potom obaviti razgovor s kandidatima i u slučaju da su zadovoljni s jednim od kandidata, predložit će ga Hrvatskom saboru na daljnji postupak izbora.

Programi kandidata

Zamjenik splitskog Županijskog državnog odvjetnika Nikša Wagner kao strateške ciljeve navodi inzistiranje na kompetentnim stručnjacima, kvalitetnoj administrativnoj podršci, promjeni percepcije Državnog odvjetništva u javnosti, kadrovskom ekipiranju i stalnom nadzoru rada zagrebačkih državnih odvjetništava. Wagner se zalaže i za osnaživanje odsjeka za ratne zločine, sužavanju nadležnosti USKOK-a s naglaskom na kvalitetu rada, pokretanju rada odjela za istraživanje imovinske koristi te smanjenju troškova.

Sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić u svojem programu, između ostaloga, zagovara ideju protočnosti kadrova unutar pravosuđa te jednostavnije mogućnosti da državni odvjetnici i suci nakon određenog vremena mijenjaju sud za državno odvjetništvo i obrnuto. Uz to, smatra i kako bi se sjedište USKOK-a zbog praktičnosti trebalo nalaziti bliže zgradi DORH-a u zagrebačkoj Gajevoj ulici, a ne biti dislociran kao što je trenutno slučaj.

Upravo je kandidatura suca Turudića i prije zaključenja natječaja izazvala brojne negativne reakcije u javnosti, posebno oporbenih političara, ali i predsjednika RH Zorana Milanovića, koji je poručio da bi na tu dužnost trebala biti izabrana politički i stranački neovisna osoba.

Glavni državni odvjetnik bira se na četiri godine, a za izbor je potrebna natpolovična većina, odnosno najmanje 76 zastupničkih glasova. Prije izglasavanja u Saboru potrebno je i mišljenje saborskog Odbora za pravosuđe. Novi glavni državni odvjetnik zamijenit će prvu ženu na čelu DORH-a, Zlatu Hrvoj Šipek, koja je izabrana u svibnju 2020. nakon što je njen prethodnik podnio ostavku kada se otkrilo da je bio član masonske lože.

