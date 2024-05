Plenković: Imamo li 76 ruku? Načelno da, teoretski čak 83

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je u četvrtak na svečanom otvorenju nove zgrade Srednje škole Čakovec, nakon čega je dao izjavu za medije. Tekstualni prijenos mogli ste pratiti na portalu Večernjeg lista. Najprije je govorio o školi u Čakovcu koja je danas otvorena, a osvrnuo se i na ulaganja Vlade u obrazovanje. Nakon toga su krenula pitanja novinara.

Najprije ih je zanimalo ima li već 76 ruku za sastavljanje saborske većine, na što je premijer rekao: "Načelno da, možda čak i više." "To je bez manjina, pripadnici manjina su jasno signalizirali ne samo da podržavaju i Jandrokovića za šefa Sabora nego s nama surađuju već osam godina. Kad biste mene pitali koliko imamo ruku na raspolaganju, imamo 83", dodao je.

Osvrnuo se i na Vesnu Vučemilović, koja je u četvrtak izašla iz Hrvatskih suverenista. "Mi smo razgovarali nakon izbora. Otvoreni smo za suradnju s njom. Ali kad ja kažem čuli smo se, to ne znači da smo nekoga nagovarali." Upitan je i o Mislavu Kolakušiću, koji je objavio da ne ide u Sabor. Plenković je to kratko prokomentirao riječima: "Nije mi to poznato."

Na upit je li HDZ spreman odreći se SDSS-a, svojeg dosadašnjeg partnera, kazao je da oni i Domovinski pokret i dalje razgovaraju. "Nije to jedina tema u razgovorima, kad kažem da približavamo stajališta, pokušavamo u normalnom dijalogu identificirati i razumjeti pozicije", rekao je Plenković, koji je uvjeren da neće biti potrebe za novim izborima. "Sto posto. Dogovorit ćemo se. Ja sam 2016. došao s idejom nužnosti političke stabilnosti u Hrvatskoj. Politička nestabilnost je nešto najgore što se može dogoditi bilo kojoj demokraciji. Ona odvlači i fokus javnosti i sve operativne aktivnosti Vlade stavlja na pauzu."

Osvrnuo se i na SDP. "U Hrvatskoj imamo novi sport – gdje korumpirane stranke poput SDP-a i njihovih jataka vode političku bitku nakon izbora, što nije normalno", kazao je Plenković, dodajući da je šef SDP-a Peđa Grbin trebao dati ostavku. "Čak je i Milanović, koji je izgubio od mene samo sedam razlike, nestao nakon poraza 2016. Sad imamo Grbina i Milanovića zajedno i sad se koprcaju kao da nisu izgubili 19 razlike."

"Umjesto da mi sada imamo baražnu vatru na Milanovića, njegov nećak glumi da nešto je ili nije... Milanović i Grbin su nam napravili lakrdiju od izbora. Čak su na neki način utjecali na izbore, a usprkos tome su teško poraženi. I dalje imaju debilnu retoriku 'ili HDZ ili Hrvatska'. Očito mi nismo dovoljno glasno govorili kakva je ta druga strana", nastavio je Plenković o SDP-u, Grbinu i Milanoviću. "Milanović nije odgovorio je li zvao Orbana ili nije. Neka kaže 'da' ili 'ne'. Pitajte ga da iskreno odgovori."

Osvrnuo se i na Josipa Jurčevića (DP), koji je kazao da Plenković provodi "veleizdajničku politiku. "Zato imamo širu većinu. Čovjeka ne poznam, on je očito negdje znanstveno ustvrdio da sam od nekud došao, tko me poslao? Nisam čitao. Ja sam postao svjestan toga tek nakon izbora, volio bih vidjeti koja je to znanstvena metodologija, na temelju kojih izvora, literature je on do toga došao. Još to nisam uspio razabrati", kazao je, dodajući da će iz DP-a vjerojatno povući kaznenu prijavu koju su podigli protiv njega.

Osvrnuo se i na aferu na Geodetskom fakultetu i novu akciju EPPO-a. "Njihovo priopćenje koje sam ja pročitao govori da smo mi cijelo govorili istinu, da ni centa nije potrošeno iz EU fondova. Niti centa za 3D snimanja nije potrošeno iz EU fondova. Oni traže neki kontakt s nadležnošću, nešto što se dogodilo kasnije."

Kazao je da je ogorčen zbog situacije koja se dogodila. "Pa mi smo ogorčeni. Dogodi se nesreća, ljudi ostanu bez krova nad glavom, a netko ide nešto zlorabiti. Pa ja sam ogorčen time, nema nikog ljućeg od mene ako netko zlorabi sredstva koja mu je netko drugi osigurao i stavio mu na raspolaganje da obnovi Petrinju i moj grad, Zagreb", poručio je, dodajući da ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek vidi kao dio nove Vlade. "Nina vam je suho zlato, kako je ne bih vidio u budućoj vladi... Ja ću tražiti Ninu i ostale ljude da objasne kako je to funkcioniralo. To nije europski novac."

