Davorko Vidović: Glavašević i Mrsić nemaju objektivnu političku snagu

Politički tajnik SDP-a Davorko Vidović gostovao je danas u studiju Večernjeg lista. Vidović je govorio o izborima, ciljevima za šestu izbornu jedinicu u kojoj je na prvom mjestu, ali i o kampanji koja postaje sve žešća i u kojoj se čuju i obećanja o mogućem povratku INA-e u hrvatske ruke.

"Realno je očekivati sedam mandata u 6. izbornoj jedinici. Potencijal postoji. Budući da smo s ljudima i postojeća istraživanja govore da je šest mandata neupitno, a sedmi je dostižan, išli smo na mobiliziranje članstva koje ja ne pamtim", kazao je Davorko Vidović. "Mislim da Grmoja i Most nemaju šanse, a Škoro prema našim anketama dobiva jedan ili čak dva mandata, ali to ide direktno na štetu HDZ-a", dodao je.

Mrsić i Glavašević

"Mi smo napravili široku koaliciju na razini cijele države i mogu reći da smo uzeli sve one koji mogu pridonijeti da naša lista bude pobjednička. Drugo je bilo pitanje ide li se s IDS-om. Postojat će sinergija i može se očekivati da ćemo dobiti jedan mandat više nego da smo išli odvojeno, a bilo je ključno uključivanje Matije Posavca na listu", kazao je Vidović.

Na pitanje je li to gotova stvar, Vidović je rekao da jest, ali da ipak treba malo pričekati.

"U 3. i 8. izbornoj jedinici očekujemo 20 mandata. Uz ove zagrebačke, to su ključne jedinice. To nam jamči komotnu relativnu pobjedu i da budemo prvi koji pozivaju druge da idemo u sastavljanje Vlade", kazao je.

"Glavašević i Mrsić nemaju objektivnu političku snagu, ništa ne mogu donijeti", kazao je.

Nije želio komentirati Mrsića i njegove plakate o Bernardiću te je dodao: "To su marginalni ljudi, ako netko hoće biti vidljiv, da nije izašao s tim, ne bi ga nitko primijetio, pa recimo da je to legitimno, ali je smiješno".

Liste za izbore

"Očekujem dobro pogađanje i Bernardić je pokazao talent za slaganje liste. Mislim da će biti isti princip kao i za EU izbore. Nema grupacija u SDP-u. No, postoje ljudi koji se grupiraju, to je konstanta. Išao je s prijedlozima koji će mu omogućiti najbolji prolaz liste. Partneri imaju mnogo manje žena. HSU se ponio dosta korektno. IDS nema snage, nema HSS, tako da će nam poremetiti malo liste u odnosu na ono što smo željeli. To je jedan od kriterija koje je trebalo zadovoljiti. Pojavit će se neka nova imena, tako da su jedna trećina ljudi s kojima ulazimo, a koji su budućnost stranke i dobit će priliku da se pozicioniraju", kazao je Vidović.

Slučaj Hajduković

"Nije odlučeno da on bude nužno prvi na listi i to se od početka zna. Što se tiče nas i biračkog tijela, nama ovaj skandal neće bitno naškoditi. Našim biračima to nije bitno, tim više što je naša stranka reagirala brzo, u dva i pol sata, da se nasilnik bez obzira na to u kojem je kontekstu sankcionira. Nasilje je neprihvatljivo, a sve drugo što se govori, to je irelevantno i za političke sudbine i za naše birače", kazao je.

Biljana Borzan na listi?

"Trebalo bi poštovati ono što misle naši europarlamentarci, ja je ne bih silio da ide. Može stranci pomoći na drugi način. Ima onih koji ne misle tako. Parlamentarni izbori test su stranke i meni se čini da je i 'za' i 'protiv' u redu", kazao je.

Program HDZ-a

"Ovaj HDZ-ov program oni su čekali, pa su malo prepisali, ima tu i nebuloznih stvari. Stranka koja ide na izbore poslije četiri godine mandata trebala bi biti preciznija, ali ne mislim da su naši programi slični. Naš program obuhvaća više od 50 stranica, on je kompleksan i detaljan i sagledava sve aspekte života koji vape za reformom. Razlika je u tome što mi doista mislimo, temeljimo to i na podacima, da Hrvatska nakon 30 godina mora primijeniti paradigmu svoga razvoja", kazao je Vidović.

Ako živimo u zemlji gdje postoji korupcija, gdje ljudi nemaju povjerenja u institucije, ne možeš tražiti kontinuitet politike kao što to traži HDZ. Raditi isto znači imati isti rezultat. Vođenje države i razvoja nešto je drugo, što će nama kuna kada je nikada nismo znali iskoristiti. Najmanje smo iskoristili europski novac. Gube se milijarde na korupciji. Šume nam se pokradaju. Danas se uz vrlo male kamate može novac i posuditi. To će biti nužda", dodao je.

Otkup Ine

Riječ je o jednom paradigmatskom skandalu. HDZ je od Ine, koja je bila najveća kompanija u Jugoslaviji, uspio napraviti najobičnijeg distributera tuđih naftnih derivata. Račanova Vlada nakon devastacije dobila je obvezu da Inu digne, da je modernizira, zato nam je trebao strateški partner koji je mogao dobiti samo 25 posto i jednu dionicu i zabranjeno im je bilo kupovati. Od Sanadera do Plenkovića ništa se nije promijenilo. Mi novac za modernizaciju i otkup nemamo, ali treba se zaustaviti potpuno obustavljanje", kazao je Vidović.

Smanjenje ministarstava

"To nije presudno pitanje. Treba ustanoviti hoće li ta uprava biti učinkovita, učetverostručio se broj zaposlenika", kazao je Vidović