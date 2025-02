Penava: DP neće glasati za skidanje imuniteta Dabri

Ivan Penava , predsjednik Domovinskog pokreta, danas je u Vukovaru komentirao zahtjev za skidanjem saborskog imuniteta Josipu Dabri, zastupniku iz redova Domovinskog pokreta. Dabro je podložan kaznenom postupku i mogućem određivanju istražnog zatvora, a cijeli proces sada je u rukama saborskog Mandatno-imunitetnog povjerenstva.

Penava je na početku press konferencije istaknuo: „Domovinski pokret neće glasati za skidanje imuniteta Josipu Dabri, saborskom zastupniku, i jednako tako na plenarnom zasjedanju bit ćemo protiv skidanja imuniteta. Smatramo kako je ovdje riječ o jednoj gruboj političkoj igri. Stvaranju jednog cirkusa i omalovažavanju institucija, te stvaranju pritiska na Dabru, njegovu obitelj i savijanja jedne kralježnice Domovinskog pokreta zbog pokušaja raspetljavanja klupka vlastitih interesa određenih osoba u radu Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih šuma.“

Penava je potom objasnio da ovu situaciju doživljavaju kao presedan. „Mogli ste čuti danas na presici da je skidanje imuniteta mjesec i pol dana nakon događaja, i da su tri odvjetnika, među kojima i Berislav Živković, već zaključili da su apsolutno sve istražne radnje provedene i da ne postoji niti jedan razlog za ovaj čin osim cirkusiranja. Jasno poručujemo da ćemo po tom pitanju učiniti presedan, nećemo pristati na pritisak, i dokazat ćemo da smo cijelo vrijeme bili u pravu.“

Govoreći o Dabri, Penava je napomenuo: „Josip Dabro je danas jasno rekao gdje se nalazi ta puška i komu ju je predao, te je svojevoljno pristao na detektor laži. Jasno je upućen na to čime bi se DORH trebao baviti. Neka javnost procijeni. Ono što je najvažnije, dokazano je danas na papiru da je nastala šteta od 160 milijuna kuna u Hrvatskim šumama. Jasno smo ogorčeni na ovaj neprofesionalizam i političku kontrolu nad tobože neovisnim institucijama. Živo me zanima objašnjenje DORH-a zašto sada tek izlazi s ovim radnjama.“

Penava se također osvrnuo na medijsku pozornost koju Dabro privlači, ističući: „O Dabri se cijelo vrijeme priča u medijima, kao da je to problem broj jedan u svijetu. Mi nikada nismo pristali na ovakve igre i nikada nećemo. Tu smo da dokazujemo svoju istinu i uvjereni smo da će sve ovo brzo pasti u vodu. Vidjeli smo to na nedavnom primjeru predsjednika Trumpa, iako su bila privođenja, na kraju su uslijedile i pravne i političke pobjede. I mi iz DP-a bit ćemo na tom tragu.“ Penava je također spomenuo jedan od apsurda ove situacije: „Zamislite, tada potpredsjedniku Vlade Dabri netko objavljuje privatne snimke u javnost i prijeti mu novim snimkama. Kako to nije ucjena, prijetnja, trgovina utjecanjem? Neki mogu, neki ne mogu. Ja sam stajao sa svojim prijateljima protiv sustava i stajat ću opet.“

Također, Penava je uputio kritiku na račun trenutnog političkog okruženja, spomenuvši slučaj Ive Sanadera i INE: „Mi imamo slučaj Sanadera o kupoprodaji INE, koji je poništen. A vi, što radite, gospodo? Štite interese Republike Hrvatske, a mi bismo trebali biti zabrinuti ako je Dabro problem u odnosu na ovakve afere, a to su samo vrh ledenog brijega.“

Podsjetimo, u saborskom Mandatno-imunitetnom povjerenstvu (MIP) je danas stigao je zahtjev za skidanjem imuniteta DP-ovu zastupniku Josipu Dabri, u svrhu vođenja kaznenog postupka, ali i određivanja istražnog zatvora. Dabro je danas održao konferenciju za novinare na kojoj je u pratnji svog odvjetnika Berislava Živkovića izjavio kako je automatsku pušku, iz koje je pucao na objavljenim videosnimkama, poklonio za rođendan bivšem DP-ovcu a sada predsjedniku DOMiNO-a Mariju Radiću. Živković je pritom tumačio kako bi bilo kakva odluka o pritvaranju Dabre bila nezakonita.