Plenković: Naša Vlada ne zna što su to izvidi, USKOK, policija i DORH rade samostalno

Šire predsjedništvo HDZ-a danas je održalo svoj tjedni sastanak u središnjici na Trgu žrtava fašizma u Zagrebu.

Nakon sastanka, premijer Andrej Plenković daje izjave za medije.

S terena izvještava Antonio Tatar.

Na početku se osvrnuo na aktualne događaje poput izvješća sa summita u Pragu, novi Zakon o visokom obrazovanju, posjet Crnoj Gori, kao i današnja uhićenja vezana uz aferu u Ini.

- Bitno je da se sve uz aferu rasvijetli, a oporba optužuje Vladu a prori, dakle da ni ne znaju o čemu se radi. Osim toga, važno je i da se promijeni model korporativnog upravljanja. Mi smo Vlada koja ne zna što su to izvidi, to smo valjda sad već i dokazali. USKOK, DORH i policija rade neovisno i samostalno, a gdje će to sve skupa dovesti, ne znam. Ništa me ne iznenađuje, samo mi je u interesu da se borimo protiv korupcije - kazao je te se osvrnuo na optužbe oporbe.

- Vidjeli ste njihove predstave, doveli su USKOK-ovog optuženika, to je sve orkestrirana akcija točno prepoznatljivih aktera, samo moramo vidjeti je li ona unutarnja ili vanjska. To je neodgovorna oporba koja nema ideje za rješavanje socijalnih i razvojnih pitanja ni ideja za gospodarstvo. Imaju i nekoliko pjesmica, a sada su dodali i novi okvir: izdajnici. Dakle banda i izdajnici, to ponavljaju dvije godine ne bi li se to negdje utaložilo među onima koji ne prate što se događa. Jedino o čemu imaju ideje je da hoće lijepiti etikete i rušiti Vladu. Kad ne mogu dobiti na izborima, onda hoće kreirati nekakvo ozračje. Grbin je otišao u Našice i rekao da ja radim u Hrvatskom ono što Vučić radi u Srbiji. Dakle zamislite vi obraz tog čovjeka: on govori, a daje intervjue nekakvim tjednicima i nije u stanju odgovoriti ni na jedno pitanje vezano uz Kragujevac. Ja nemam ništa protiv Kragujevca i njegove supruge, ali ga brane njegovi trbuhozborci da mi njega osobno napadamo. Ne, ali čovjek ne želi ništa reći - dodao je.

Kazao je kako je ''nestao napuhani balon nakon odlaska Škore na desnici''.

- Drže se na pet posto. Most da ne govorimo, o njima sam već pričao. Imamo udruženu operaciju, samo gledajte što oni govore. Za razliku od njih, mi smo ozbiljna Vlada i to će sjesti građanima do drugih izbora - dodao je.

Kazao je i kako je HDZ-u rejting porastao u odnosu na mjesec prije, kada je rađena telefonska anketa agencija u isto vrijeme kad je došlo do afere u Ini, iako se među medijima izvijestilo kako je rejting stranke pao.

- Ide se s lažnom prezentacijom. Mi smo na vlasti šest godina, nađite mi jednu oporbenu stranku koja je od ičega profitirala. Ako i je, to će se reflektirati na izborima - komentirao je Plenković.

Komentirao je i zaključke summita u Pragu te inflaciju.

- Svi govorimo o istome, kako mjerama učiniti dobro svojim građanima. Kako se to i može? Ograničavanjem cijena plina, struje, goriva... Hrvatska Vlada vodi računa o građanima. Ovo se doživljava kao da je ovaj iz Kragujevaca normalan, da se građanima ponudio jednak paket informacija o mjerama kao o oporbi, onda bi o tome govorio - komentirao je pa se osvrnuo na rat u Ukrajini.

- Na dan kada Rusija raketira Kijev, mi govorimo o transportu ruske nafte? To su odabiri nekih drugih država, ali ne i naš. Ono što drugi rade, neka rade - dodao je.

Kratko se dotaknuo i slučaja silovanja 57-godišnjeg bivšeg načelnika Lasinje kojem je umanjena zatvorska kazna zbog odlikovanja u Domovinskom ratu.

- Silovanje je jedno od najtežih kaznenih djela koje treba najteže sankcionirati - zaključio je premijer Plenković.

