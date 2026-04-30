UŽIVO Vučemilović: 'Roditelji plaćaju odlaske na turnire, a onda se nakon uspjeha sportski čelnici slikaju sa djecom'

Nezavisna saborska zastupnica Vesna Vučemilović gostuje u studiju Večernjeg lista, gdje govori o problemima u sportskim savezima i nestanku milijuna eura. Odgovarajući na pitanje voditeljice Ive Boban Valečić o kontroli trošenja javnog novca u sportu, Vučemilović ističe da su problemi očiti te da postojeći sustav nadzora nije dovoljno učinkovit.
“Očigledno je da je trebalo uvesti snažnije mehanizme kontrole, bilo kroz zakon ili podzakonske akte”, kaže. Naglašava kako trenutačno postoji više institucija koje nadziru rad sportskih saveza – od ministarstava i Porezne uprave do Hrvatskog olimpijskog odbora – ali bez jedinstvenog sustava kontrole.
“Imamo situaciju da više tijela kontrolira različite dijelove, ali nitko ne gleda cjelinu. Kako bi naš narod rekao – puno babica, kilava beba”, poručuje. Posebno upozorava na način na koji se opravdava trošenje novca. “Sve može biti pokriveno računima, ali pitanje je kakvi su to računi – za fiktivne usluge i tvrtke. Ne gleda se sadržaj, nego samo forma”, ističe. Dodaje kako upravo takav sustav otvara prostor za zlouporabe i nestanak novca, zbog čega je nužno uvesti jasniji i učinkovitiji nadzor nad financijama u sportu.
U drugom dijelu razgovora dotaknula se i pitanja političara na čelu sportskih saveza. Iako priznaje da je veza sporta i politike česta, smatra da ključ ne bi trebao biti u političkoj pripadnosti, nego u odgovornosti i radu. “Ako je netko sposoban i pošten, nije važno iz koje je stranke. Bitno je da skrbi o sportu i razvoju djece”, naglasila je.
Upozorila je i na problem financiranja mladih sportaša, ističući da velik teret često pada na roditelje, dok savezi ne obavljaju uvijek svoju ulogu kako bi trebali. “Na kraju roditelji plaćaju trenere, opremu i natjecanja, a čelnici saveza se pojave tek kada dođu rezultati”, rekla je. Dodaje kako bi sustav trebao biti usmjeren na razvoj baze i mladih sportaša, a ne na privilegiranje pojedinaca, upozorivši da bez toga nema dugoročnih sportskih uspjeha.
šta ova upraviteljica logora zna?