UŽIVO Vučemilović: 'Roditelji plaćaju odlaske na turnire, a onda se nakon uspjeha sportski čelnici slikaju sa djecom'

Nezavisna saborska zastupnica Vesna Vučemilović gostuje u studiju Večernjeg lista, gdje govori o problemima u sportskim savezima i nestanku milijuna eura. Odgovarajući na pitanje voditeljice Ive Boban Valečić o kontroli trošenja javnog novca u sportu, Vučemilović ističe da su problemi očiti te da postojeći sustav nadzora nije dovoljno učinkovit.

“Očigledno je da je trebalo uvesti snažnije mehanizme kontrole, bilo kroz zakon ili podzakonske akte”, kaže. Naglašava kako trenutačno postoji više institucija koje nadziru rad sportskih saveza – od ministarstava i Porezne uprave do Hrvatskog olimpijskog odbora – ali bez jedinstvenog sustava kontrole.