Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 54
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VEČERNJI TV

UŽIVO Vučemilović: 'Roditelji plaćaju odlaske na turnire, a onda se nakon uspjeha sportski čelnici slikaju sa djecom'

Foto: Anđela Bučić
VL
Autor
Večernji.hr
30.04.2026.
u 09:34

U studiju je Vesna Vučemilović, predsjednica saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport.

Nezavisna saborska zastupnica Vesna Vučemilović gostuje u studiju Večernjeg lista, gdje govori o problemima u sportskim savezima i nestanku milijuna eura. Odgovarajući na pitanje voditeljice Ive Boban Valečić o kontroli trošenja javnog novca u sportu, Vučemilović ističe da su problemi očiti te da postojeći sustav nadzora nije dovoljno učinkovit.

“Očigledno je da je trebalo uvesti snažnije mehanizme kontrole, bilo kroz zakon ili podzakonske akte”, kaže. Naglašava kako trenutačno postoji više institucija koje nadziru rad sportskih saveza – od ministarstava i Porezne uprave do Hrvatskog olimpijskog odbora – ali bez jedinstvenog sustava kontrole.

“Imamo situaciju da više tijela kontrolira različite dijelove, ali nitko ne gleda cjelinu. Kako bi naš narod rekao – puno babica, kilava beba”, poručuje. Posebno upozorava na način na koji se opravdava trošenje novca. “Sve može biti pokriveno računima, ali pitanje je kakvi su to računi – za fiktivne usluge i tvrtke. Ne gleda se sadržaj, nego samo forma”, ističe. Dodaje kako upravo takav sustav otvara prostor za zlouporabe i nestanak novca, zbog čega je nužno uvesti jasniji i učinkovitiji nadzor nad financijama u sportu.

U drugom dijelu razgovora dotaknula se i pitanja političara na čelu sportskih saveza. Iako priznaje da je veza sporta i politike česta, smatra da ključ ne bi trebao biti u političkoj pripadnosti, nego u odgovornosti i radu. “Ako je netko sposoban i pošten, nije važno iz koje je stranke. Bitno je da skrbi o sportu i razvoju djece”, naglasila je.

Upozorila je i na problem financiranja mladih sportaša, ističući da velik teret često pada na roditelje, dok savezi ne obavljaju uvijek svoju ulogu kako bi trebali. “Na kraju roditelji plaćaju trenere, opremu i natjecanja, a čelnici saveza se pojave tek kada dođu rezultati”, rekla je. Dodaje kako bi sustav trebao biti usmjeren na razvoj baze i mladih sportaša, a ne na privilegiranje pojedinaca, upozorivši da bez toga nema dugoročnih sportskih uspjeha.

Ključne riječi
Iva Boban Valečić Vesna Vučemilović

Komentara 2

Pogledaj Sve
TM
trade_mark
09:33 30.04.2026.

šta ova upraviteljica logora zna?

TA
Tarantula
09:25 30.04.2026.

Za početak zabraniti da direktori saveza i škola budu stranačke osobe. Postavljano nestručne stranačke osobe na odovorne funkcije, u prijevodu to znači da li bi vi dali da vas operira zavarivač koji je eto sada postao glavni kirurg preko stranke? Možda da avion vozi slijepa osoba ali ima iskaznicu i uvijek mu prolazi oprvdanje nisam vidio. Krive ljude na kriva mjesta stavljamo, te samim time što krivi ljudi prihvaćaju odgovoronost za koju nisu sposobni niti imaju iskustva otvara pitanje da li ti ljudi žele dobro Hrvatskoj? To je kao da ja idem pločice postavljati prijatelju a znam da ih ne znam postavljati i da će to morati gledati 20 godina ali svejedno se guram....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!