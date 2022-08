Božinović: Dosta putnika ima teške ozljede, zasad znamo da nije bilo djece u autobusu

Više osoba poginulo je, a veći je broj teško ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se oko 5,40 sati u subotu dogodila na autocesti A4 u smjeru Zagreba. Autobus poljskih registracija sletio je s ceste. Ozlijeđeni su prebačeni u bolnice u Zagrebu, Varaždinu i Čakovcu.

U Općoj bolnici Varaždin održana je konferencija za novinare na kojoj je govorio ministar unutarnjih poslova i načelnik Stožera civilne zaštite RH Davor Božinović, te ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba-Bujević.

"Dogodila se strašna prometna nesreća, dobili smo informaciju od državljanke Poljske koja je bila u autobusu. Izašle su sve žurne službe na teren,16 timova hitne, vatrogasci, policija, HAC. U ovom trenutku imamo informaciju da je 11 osoba poginulo. 32 osobe su primljene u bolnice. Još jedna osoba koja je bolnički zbrinuta je preminula. Prema informacijama koje dobivamo, dosta je putnika s teškim traumama. Informiran je i predsjednik Vlade. Imao je razgovor s poljskim premijerom i izrazio mu je sućut, obitelji i narodu Poljske. U kontaktu sam s poljskim veleposlanikom", kazao je Božinović.

Video: Pogled u unutrašnjost autobusa koji je sletio s ceste

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Autobus je krenuo iz mjesta u blizini Varšave. Radi se u grupi koja je planirala otići na hodočašće u Međugorje", dodao je.

"43 je ozlijeđenih, 12 je poginulih. Još uvijek se diže autobus, i uvijek možemo ostaviti to da je netko ispod, nadamo se da neće biti", kazala je Grba Bujević.

"Moramo prepustiti struci da istraže da ne bih dao preliminarno informacije koje nisu potvrđene. Moramo i s veleposlanstvom Poljske stupiti u kontakt, s obiteljima poginulih i ozlijeđenih. Nemamo zasad puno više informacija", rekao je ministar Božinović.

Božinović je rekao da što se tiče broja vozača u autobusu da je to predmet istrage. "Izlijetanje je uzrok nesreće, utvrđuju se razlozi. Prema onome što su ljudi koji su bili na terenu mogli uočiti, nije bilo djece. Sve one koje smo identificirali kao žrtve i one ozlijeđene, među njima nije bilo djece", dodao je.

"Ima ljudi koji su doživjeli teške traume i sigurno ima i onih koji se bore za život. O tome će vas zdravstveno osoblje i ministar Beroš koji će uskoro stići će vam davati te informacije, ali dosta je ljudi ozlijeđeno, ali ono što možemo reći je da nema onih koji su prošli bez ozljede", kazao je.

Prisutni su bili i zamjenica župana i načelnica Stožera civilne zaštite Varaždinske županije Silvija Zagorec, načelnik PU varaždinske Predrag Benčić, pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Varaždinske županije Ivica Matošić, ravnatelj Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije Mladen Smoljanec te specijalist abdominalne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin prim. dr. sc. Ranko Stare.