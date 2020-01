Oporba nije uspjela: Za smjenu Divjak bilo je 55 zastupnika

Nakon 15-minute odgode u Saboru je održano glasanje o povjerenju ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak, no nepovjerenje joj nije izglasano. Jer od 133 prisutna zastupnika, za njenu je smjenu glasalo njih tek 55, od potrebnih 76, dok je protiv ministričine smjene bilo 77 zastupnika, a jedan je bio suzdržan.

No, odmah nakon glasanja HDZ-ov zastupnik Ivan Kirin uzviknuo je kako je on pogreškom glasao za ministričinu smjenu, pa se u jednom trenutku čuo i prijedlog da se glasanje ponovi, no predsjednik Sabora Gordan Jandroković tu je mogućnost otklonio.

Podsjećamo, Vlada je prethodno odbacila prijedlog 31 oporbenog zastupnika za pokretanje pitanja povjerenja ministrici Divjak.

Rasprava o saborskoj raspravi o izglasavanju nepovjerenja ministrici znanosti i obrazovanja završila u četvrtak poslije tri sata ujutro.

Da bi bila usvojena, za odluku o nepovjerenju trebala bi se izjasniti većina ukupnog broja zastupnika u Hrvatskom saboru.

Batinić: Bernardić i Zekanović htjeli su djeci ukrasti obrazovnu reformu

Predsjednik Kluba zastupnika HNS-a Milorad Batinić izjavio je u petak, nakon što je u Saboru izglasano povjerenje ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak, kako je očekivao takav ishod ustvrdivši da su Davor Bernardić (SDP) i Hrvoje Zekanović (HRAST) htjeli ukrasti djeci obrazovnu reformu i budućnost.

"Očekivao sam ovakav ishod. Potvrdilo se dosta toga danas, prvo Bernardić i Zekanović, znači ljevica i ekstremna desnica, ujedinili su se u rušenju obrazovne reforme, htjeli su ukrasti djeci obrazovnu reformu i budućnost te htjeli napraviti da se Hrvatska vrati u prošlost, a ne da ide naprijed", izjavio je Batinić nakon glasanja.

Apelirao je na oporbu da bude razborita i da se neovisno o određenim političkim neslaganjima ne bavi "jeftinim politikanstvom" .

Batinić kaže i kako je natpolovična većina od 76 zastupnika, koja je potvrđena glasovanjem o Divjak, dovoljna većina u parlamentu za ostatak mandata.