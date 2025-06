USKOK tvrdi da jamčevina nije garancija da Pozder neće pobjeći jer mu obitelj živi u Srbiji, a tamošnja tvrtka je za razliku od zagrebačke - aktivna

Kada je lani polovinom studenog uhićen, za obranu sa slobode nudio je jamstvo od 100.000 eura. No sud to jamstvo tada nije prihvatio. Nekoliko mjeseci kasnije, ponudio je sedam puta višu jamčevinu. Odnosno kuću svog suoptuženika vrijednu 690.000 eura. Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda je mislio da je ta suma dovoljno visoka bi se Saša Pozder u nastavku istrage u aferi Mikroskopi branio sa slobode. No USKOK je imao drugačiji stav, pa se žalio na odluku suca istrage da se Pozderu istražni zatvor zamijeni jamčevinom i mjerama opreza, svoj žalbu su argumentirali, a jačina tih argumenata bila je takva da je na koncu njihovu žalbu nedavno izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda prihvatilo.

Pa Saša Pozder, koji je lani u studenom uhićen u aferi Mikroskopi, zbog sumnje da je bio dio zločinačke organizacije koja je bolnicama prodavala medicinsku opremu po znatno višim cijenama, ostaje u - Remetincu. I to kao jedini osumnjičenik iz te afere koji je iza rešetaka od početka istrage. Njegovim suosumnjičenicima, braći Nikoli i Novicu Petraču istražni zatvor je ukinut u veljači, a Viliju Berošu, bivšem ministru zdravstva Andreja Plenkovića, liječnicima Krešimiru Rotimu i Goranu Roiću te Tomi Paviću još lani, nakon što su ispitani svjedoci predloženi u odnosu na njih i nakon što su oni podnijeli ostavke na svoje dotadašnje funkcije i poslove. Jedini osumnjičenik koji ni dana nije proveo u istražnom zatvoru je Hrvoje Petrač i to zato što je od studenog lani nedostupan. Iako je bilo najava da će se poput svojih sinova sam javiti i predati vlastima to se nije dogodilo, a nema ni nekih konkretnih podataka gdje boravi sve ovo vrijeme.

Pozderu je lani u studenom istražni zatvor bio određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od bijega. U odnosu na njega bilo je predloženo ispitivanje 21 svjedoka, a kada su oni ispitani, prestali su postojati razlozi za istražni zatvor po toj osnovi. No ostala je opasnost od bijega, koja se, prema ZKP-u, može anulirati nuđenjem jamstva i mjerama opreza koje se onda u tom slučaja zamjena za istražni zatvor. Kada je Pozderova obrana polovinom svibnja kao jamstvo ponudila 690.000 eura vrijednu kuću Nikole Petrača, sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda je smatrao da bi to, uz obvezu da se Pozder redovito javlja policiji te da m se oduzmu putne isprave, bila dovoljna garancija da neće pobjeći iz Hrvatske. Tim više jer ima hrvatsko državljanstvo i prijavljeno prebivalište Skradinu te je odgovorna osoba tvrtke Medical Innovation Solutions koja ima sjedište u Zagrebu. Prema stavu suca istrage, sve navedeno bilo bi garancija da Pozder neće nakon izlaska iz Remetinca napustiti Hrvatsku jer postoje spone koje ga s Hrvatskom vežu.

Međutim, USKOK je bio drugačijeg stava, a s njihovim argumentima se složilo i izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda koje im je prihvatilo žalbu i Pozdera do daljnjeg ostavilo u Remetincu. Obrazlažući zašto, naveli su tako da nije sporno da Pozderova tvrtka ima sjedište u Zagrebu, no naveli su da je tvrtka istog naziva osim u Hrvatskoj, osnovana i Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, BiH i UAE, što po stavu USKOK-a i izvanraspravnog vijeća, znači da tvrtka nije na trajniji način povezana s Hrvatskom. Osim toga, Pozder je u Hrvatskoj pokrenuo stečaj tvrtke i stvarno ne živi u Hrvatskoj iako ima prijavljeno prebivalište u Skradinu, već stvarno živi u Srbiji. U susjednoj državi žive mu supruga i djeca, od kojih je troje maloljetno. Iako od četvero njegove djece, troje formalno ima prijavljeno prebivalište Hrvatskoj, oni u Hrvatskoj ne žive, kao ni Pozder. Nadalje, on i njegova supruga su direktori Medical Innovation Solutions u Srbiji, tvrtke osnovane 2019. koja je za razliku od one s zagrebačkom adresom još aktivna.

A da bi dokazao svoje tvrdnje da Pozder nije poslovni ni privatno vezan uz Hrvatsku, USKOK je provjerio i koliko je puta od 2020. do uhićenja prelazio granicu između Hrvatske i Srbije. I utvrdio je da je to radio dosta puta, odnosno da je tijekom tog vremena iz Srbije dolazio u Hrvatsku radi duljih ili kraćih mahom poslovnih razloga. Tijekom tih dolazaka Pozder je išao na kongrese ili povremeno boravio u Skradinu, što je i za USKOK i za izvanraspravno vijeće dokaz da Pozder stvarno ne živi u Hrvatskoj te da je njegov i poslovni i obiteljski život u Srbiji. Sve to, povezano sa sumnjama da je počinio ozbiljno kazneno djelo za koje mu u slučaju osuđujuće presude može biti izrečena i višegodišnja kazna zatvora, razlog su zašto postoji, smatraju USKOK i izvanraspravno vijeće, opasnost od njegovog bijega. Kojeg očito po njihovom stavu ne bi spriječila ni činjenica da bi Pozder svoj izlazak iz Remetinca jamčio 690.000 eura vrijednom nekretninom svog suoptuženika, bez koje bi taj suoptuženik u slučaju Pozderovoj bijega ostao.

S obzirom na to da je USKOK-ova žalba prihvaćena, Pozderu je istražni zatvor produljen, ne može se zamijeniti jamstvom i on od do daljnjeg ostaje u Remetincu. Koliko dugo, ovisit će o USKOK-u, koji sudu može predložiti ukidanje istražnog zatvora. Kada procijeni da su se za to stekli uvjeti. No ako je suditi po argumentima iz njihove žalbe, takvih uvjeta, barem za sada, nema. Istraga u aferi Mikroskopi počela je lani u studenom, a Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik nedavno je kazao da je pri kraju te da će u njoj uskoro biti donesena državnoodvjetnička odluka.

Ta je afera lani izazvala lom na političko-pravosudnoj sceni jer su istragu zbog sumnji da su Beroš i ostali u sklopu zločinačkog udruženja bolnicama po višestruko prenapuhanim cijenama prodavali medicinsku opremu, istovremeno pokrenuli i USKOK i Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). To je dovelo i do prvog sukoba nadležnosti između dva tužiteljstva, a Turudić je prijepor riješio u korist USKOK-a, koji je od EPPO-a preuzeo i njihovu istragu i njihove osumnjičenike (trojicu Petrača), pa se sada vodi jedna istraga. U sklopu te istrage Beroš se sumnjiči i da je primao i mito kako bi Petračima, Pozderu i ostalima omogućio da bolnice nabave opremu po višestruko prenapuhanim cijenama.

Istraga je inicijalno počela nakon što je EPPO lani u sklopu jedne druge istrage oduzeo mobitel Nikole Petrač. Kasnije je u tom mobitelu nađena WhatsUp grupa čiji su članovi bili Petrač i sinovi te Pozder. Grupa je bila formirana 15. listopada 2022. i u njoj je komunikacija koji su članovi grupe, kako se sumnja, razmjenjivali do 29. prosinca 2023. A onda se Nikola Petrač sjetio da možda ne bi bilo loše uključiti opciju - brisanja poruka. Brisanje poruka je bilo tempirano na određeni period, a spomenuta grupa imena Petrač &Pozder bila je aktivna sve dok mobitel nije oduzet Nikoli Petraču. Navedena četvorica sadržaj svoje komunikacije često su dijelili i s Tomom Pavićem, i to preko raznih aplikacija. U tim komunikacijama se ime Vilija Beroša često spominjalo i to pod šifrom - Mali.

