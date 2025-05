Saša Pozder želi iz Remetinca pa kao jamstvo nudi 690.000 eura vrijednu vilu Nikole Petrača

Saša Pozder, posljednji je od osumnjičenika u aferi Mikroskopi, koji je još uvijek u - Remetincu. No tamo, ako se sve odvije po planu njega i njegove obrane, neće još dugo ostati. Njemu je nakon uhićenja lani u studenom bio određen istražni zatvor zbog opasnosti od bijega, jer ima državljanstvo Srbije. Ta odluka suca istrage već u startu je značila da će iza rešetaka ostati mjesecima. Osim ako ne ponudi jamčevinu, koja bi mu u tom slučaju bila zamjena za istražni zatvor. Jamčevinu od 100.000 eura nudio je odmah nakon uhićenja, no tada mu je ona bila odbijena. U međuvremenu je opet ponudio jamčevinu, no ovaj put znatno višu - 690.000 eura. Na toliko je procijenjena vila u Zagorju, u vlasništvu Nikole Petrača, Pozderovog suosumnjičenika, koji je iz istražnog zatvora s bratom Novicom Petračem pušten u veljači. Sudac istrage je ovaj put jamčevinu prihvatio, no odluka o njoj još nije pravomoćna jer je USKOK uložio žalbu.

O toj žalbi treba odlučiti izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda i ako je odbije, Pozderu će biti otvoren put za izlazak iz Remetinca i obranu sa slobode u nastavku postupka. Međutim, ako sud prihvati jamčevinu, Pozder neće moći izaći iz Remetinca prije no što se obavi blokada Petračeve vile, odnosno prije no što se sud na nju upiše. Jer to je garancija da Pozder neće pobjeći jer bi u tom slučaju država Nikoli Petraču oduzela vilu. Osim jamstva vilom svoga suosumnjičenika, Pozderu bi bile izrečene i mjere opreza: bila bi mu oduzeta putovnica i bilo bi mu zabranjeno napuštanje Hrvatske.

Očekuje se da bi odluka o USKOK-ovoj žalbi mogla biti donesena do kraja ovog tjedna, a o tome kakva će biti ovisi i hoće li se Pozder braniti sa slobode. Kao i svi njegovi suosumnjičenici. Braći Petrač istražni zatvor je ukinut u veljači, a Viliju Berošu, bivšem ministru zdravstva Andreja Plenkovića, liječnicima Krešimiru Rotimu i Goranu Roiću te Tomi Paviću još lani, nakon što su ispitani svjedoci predloženi u odnosu na njih i nakon što su oni podnijeli ostavke na svoje dotadašnje funkcije i poslove. Jedini osumnjičenik koji ni dana nije proveo u istražnom zatvoru je Hrvoje Petrač i to zato što je od studenog lani nedostupan. Iako je bilo najava da će se poput svojih sinova sam javiti i predati vlastima to se nije dogodilo, a nema ni nekih konkretnih podataka gdje boravi sve ovo vrijeme.

Afera Mikroskopi lani je izazvala lom na političko-pravosudnoj sceni jer su istragu zbog sumnji da su Beroš i ostali u sklopu zločinačkog udruženja bolnicama po višestruko prenapuhanim cijenama prodavali medicinsku opremu, istovremeno pokrenuli i USKOK i Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). To je dovelo i do prvog sukoba nadležnosti između dva tužiteljstva, a Ivan Turudić, glavni državi odvjetnik prijepor je riješio u korist USKOK-a, koji je od EPPO-a preuzeo i njihovu istragu i njihove osumnjičenike (trojicu Petrača), pa se sada vodi jedna istraga. U sklopu te istrage Beroš se sumnjiči i da je primao i mito kako bi Petračima, Pozderu i ostalima omogućio da bolnice nabave opremu po višestruko prenapuhanim cijenama.

Istraga je inicijalno počela nakon što je EPPO lani u sklopu jedne druge istrage oduzeo mobitel Nikole Petrač. Kasnije je u tom mobitelu nađena WhatsUp grupa čiji su članovi bili Petrač i sinovi te Pozder. Grupa je bila formirana 15. listopada 2022. i u njoj je komunikacija koji su članovi grupe, kako se sumnja, razmjenjivali do 29. prosinca 2023. A onda se Nikola Petrač sjetio da možda ne bi bilo loše uključiti opciju - brisanja poruka. Brisanje poruka je bilo tempirano na određeni period, a spomenuta grupa imena Petrač &Pozder bila je aktivna sve dok mobitel nije oduzet Nikoli Petraču. Navedena četvorica sadržaj svoje komunikacije često su dijelili i s Tomom Pavićem, i to preko raznih aplikacija. U tim komunikacijama se ime Vilija Beroša često spominjalo i to pod šifrom - Mali.

FOTO Pogledajte uhićenje poduzetnika Saše Pozdera: Priveden ispred vile u Skradinu