Braći Petrač otpala opasnost od ponavljanja, USKOK ima rok od 60 dana da ispita još 21 svjedoka

Kako sada stvari stoje, Novica i Nikola Petrač, koji su osumnjičeni u aferi Mikroskop, u Remetincu će biti još maksimalno 60 dana. Izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda uvažilo je žalbu USKOK-a, koji je smatrao da im je rok od 30 dana, koliko im je dala sutkinja istrage, da ispitaju 21 svjedoka premalo.

Istovremeno, izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda odbilo je žalbu USKOK-a, u dijelu u kojem su se žalili na odluku sutkinje istrage, koja je smatrala da više ne postoji opasnost od ponavljanja djela kao osnova za određivanje, odnosno produljenje istražnog zatvora. S obzirom na to da je odluka izvanraspravnog vijeća sada pravomoćna, to znači da će braća Petrač, kojima je istražni zatvor u početku bio određen po tri osnove, izaći iz Remetinca čim USKOK ispita sve svjedoke koji su u odnosu na njih predloženi.

Kada je ta afera počela, njih su dva bila nedostupna, pa im je istražni zatvor bio određen i zbog opasnosti od ponavljanja djela i opasnosti od bijega i opasnosti od utjecaja na svjedoke. S obzirom na to da su se obojica dragovoljno javila policiji, odmah im je otpala opasnost od bijega, a sada i opasnost od ponavljanja djela. Što se tiče njihovog oca Hrvoja Petrača, on je i dalje nedostupan i ne zna se gdje je, no istražni zatvor mu je također određen po više osnova.

Osim Petrača, u istražnom zatvoru je i srbijanski poduzetnik Saša Pozder, kojem je istražni zatvor određen zbog opasnosti od bijega, mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Njegova je obrana na početku nudila jamčevinu u zamjenu za ukidanje opasnosti od bijega, no sud to nije prihvatio, pa će Pozder u Remetincu biti do daljnjeg.

Ostali osumnjičenici u ovoj aferi - Vili Beroš, bivši ministar Andreja Plenkovića, liječnici Krešimir Rotim i Goran Roić te Tomo Pavić tijekom istrage se brane sa slobode. Rotim nije ni bio u istražnom zatvoru, a ostala trojica su puštena nakon što su ispitani svi svjedoci te nakon što su bilo podnijeli ostavke ili su smijenjeni s funkcija koje su obavljali prije uhićenja. USKOK Beroša i ostale sumnjiči da su u sklopu zločinačkog udruženja bolnicama po višestruko prenapuhanim cijenama prodavali medicinsku opremu.

Prema sumnjama tužitelja, Beroš je za to primao i mito, a slučaj je izazvao veliku buru u javnosti jer su istrage svojevremeno vodili i USKOK i Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). To je dovelo i do prvog sukoba nadležnosti između dva tužiteljstva, a Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, prijepor je riješio u korist USKOK-a, koji je od EPPO-a preuzeo i njihovu istragu i njihove osumnjičenike (trojicu Petrača), pa se sada vodi jedna istraga.

