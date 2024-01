USKOK tereti 11 Hrvata i petoricu Talijana za izlov i preprodaju prstaca, trpova, ježinaca...

Za zločinačko udruživanje u sklopu kojeg se trgovalo zaštićenim vrstama te trgovanje divljim vrstama, optuženo je 16 osoba među kojima je i pet talijanskih državljana, a optužnicu je protiv njih podigao USKOK. Proračun je, prema optužnici, oštećen za oko 1,3 milijuna eura.

Prvooptuženi se tereti da je organizirao i povezao ostale optuženike od 19. srpnja 2022. u Hrvatskoj i Italiji, a plan je bio da se materijalno nepripadno okoriste protuzakonitom nabavom, a potom krijumčarenjem iz Hrvatske u Italiju više zaštićenih divljih vrsta i to trpa, ježinca i ikre ježinca te prstaca. Plan je bio da se sve to što se izlovi preprodaje na ilegalnom tržištu u Italiji i Hrvatskoj. USKOK pojašnjava da je sakupljanje trpova Zakonom o morskom ribarstvu i Pravilnikom o lovostaju trpova u potpunosti je zabranjeno. Za sakupljanje ježinca i pjegavog ježinca, sukladno Zakonu o zaštiti prirode i Pravilniku o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta, potrebno je ishoditi dopuštenje nadležnog ministarstva, a prema Zakonu o zaštiti prirode i Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama igličasti ježinci i prstaci strogo su zaštićene vrste.

Sve je to bilo, tvrdi USKOK, poznato optuženicima, no usprkos tome dogovorili su prodaju navedenih divljih morskih vrsta u Italiji te na području Splita, Kaštela, Trogira, Vinišća, Marine, Rogoznice i otoka Šolte. Kada su išli u izlovljavanje prstaca i ježinaca koristili su profesionalnu ronilačku opremu. Dio morskih ježinaca i trpova dovozili su u Zadar, Biograd na moru, Kaštela, Rogoznicu i Vinišće, dok su dio odvozili do skladišta u Kaštel Starom i Kninu. U skladištima su ih pakirali u PVC spremnike te nakon toga transportirali Italiju.

U skladištima se radila i prerada ikre morskih ježinaca koja se pakirala u staklenke, za što je angažirano više nepoznatih osoba. Potom je prvooptuženi naložio da ih se preda osobama koje su ih prenosile iz Hrvatske u Italiju za novčanu naknadu. Prstaci su se pak u Splitu isporučivali jednom ugostitelju. USKOK u optužnici navodi da su optuženici na ilegalnom tržištu u Italiji i Hrvatskoj prodali najmanje 16.640 kilograma trpova po cijeni od najmanje 3,98 eura po kilogramu, najmanje 980 kilograma morskih ježinaca po cijeni od najmanje 3,32 eura po kilogramu, najmanje 112 kilograma ikre morskih ježinaca po cijeni od najmanje 106,18 eura po kilogramu, te najmanje 6,35 kilograma prstaca po cijeni od najmanje 26,54 eura po kilogramu. Tako su si pribavili nepripadnu imovinsku korist od 81.567 eura, a novac su podijelili među sobom, dok je proračun RH oštećen za 1,3 milijun eura. USKOK u optužnici traži da se uzme nepripadna imovinska korist.