Grošića sumnjiče da je odobravao fiktivna plaćanja i izvlačenje novca iz Klinike, glavnu sestru da je dobila 55.890 eura, a Rodića i Domitrovića da su kupovali nekretnine

Nakon što su Vladimir Grošić, bivši ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan i njegovi suosumnjičenici uhićeni u četvrtak te ispitani u USKOK-u, jučer poslijepodne su dovedeni pred suca istrage zagrebačkog Županijskog suda. USKOK je nakon ispitivanja osumnjičenika donio rješenje o provođenju istrage protiv osam osumnjičenika i osam tvrtki. Sumnjiči ih se za zloporabe položaja i ovlasti, poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, poticanje na nezakonito pogodovanje, pomaganje u nezakonitom pogodovanju, primanje i davanja mita te pranja novca.