ISTRAGA PROTIV 8 OSOBA I 8 TVRTKI

Grošića sumnjiče da je odobravao fiktivna plaćanja i izvlačenje novca iz Klinike, glavnu sestru da je dobila 55.890 eura, a Rodića i Domitrovića da su kupovali nekretnine

Zagreb: Nove privremene prostorije USKOK-a
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
21.11.2025.
u 13:00

USKOK Grošića sumnjiči za zloporabe položaja i nezakonito pogodovanje koje je počinio od početka 2023. do 29. listopada 2025. prilikom adaptacije dnevne bolnice u Klinici za psihijatriju. Dosjetio se naime, s Rodićem, kako se sumnja, da se ti radovi, vrijedni oko dva milijuna eura, koji su trebali biti predmet jedinstvene javne nabave, rascjepkaju na 66 manjih pojedinačnih postupaka jednostavne nabave

Nakon što su Vladimir Grošić, bivši ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan i njegovi suosumnjičenici uhićeni u četvrtak te ispitani u USKOK-u, jučer poslijepodne su dovedeni pred suca istrage zagrebačkog Županijskog suda. USKOK je nakon ispitivanja osumnjičenika donio rješenje o provođenju istrage protiv osam osumnjičenika i osam tvrtki. Sumnjiči ih se za zloporabe položaja i ovlasti, poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, poticanje na nezakonito pogodovanje, pomaganje u nezakonitom pogodovanju, primanje i davanja mita te pranja novca.

Ključne riječi
Vladimir Grošić Klinika za psihijatriju Sveti Ivan USKOK

