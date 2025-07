Uskočite u osvježavajuću ljetnu avanturu – Dalmaland zove sa pogodnim paketima za odličan provod!

Prvo ljetno spajanje donijelo je pravu euforiju u Dalmalandu, najvećem tematsko-vodenom parku u Hrvatskoj! Mnogi su već iskoristili produžene vikende i prvi dio godišnjih odmora kako bi se prepustili nezaboravnoj zabavi i osvježenju pod ljetnim suncem. No dobra vijest je – za avanturu u Dalmalandu nije potreban dugi odmor. Dovoljan je samo jedan dan za savršeni bijeg iz svakodnevice! Naime Dalmaland je dobro povezan sa mnogim putničkim agencijamai nalazi se u samom srcu jadranske obale. Uz odličan osvježavajući program na brojnim vodenim atrakcijama, ovoga ljeta tu si i posebni paketi u tematskom dijelu. Za one koji navečer žele doći, i uživati u tematskim atrakcijama nude se vožnje i za 5 eura! Znači ako i ne stignete u dnevnoj ulaznici iskušati sve tematske atrakcije, dođite opet i provozajte se bez naplate ulaza u smiraj dana.

Jednodnevni izlet koji se pamti



Isplanirajte idealan vikend ili jednodnevni izlet za cijelu obitelj ili društvo i uronite u svijet adrenalina, mašte i vodenih senzacija. Dalmaland je osmišljen kao raj za sve uzraste – od najmlađih istraživača do ljubitelja ekstremnih vožnji. Vrtoglavi roller-coasteri, tobogani koji oduzimaju dah, bazeni za opuštanje i dječje atrakcije koje izazivaju osmijehe – sve je tu!

Na više od 75.000 m² površine smjestio se impresivan spoj tematskog i vodenog svijeta – od Piratskog zaljeva, Dino parka i gusarskog grada do autentičnog dalmatinskog ambijenta. Svaka zona krije vlastitu priču i čaroliju, a tijekom cijelog dana park vrvi animacijskim programima i interaktivnim sadržajem.

Zabava na tanjuru i u čaši



Kad vam zatreba predah od uzbuđenja, prepustite se pravom gastronomskom doživljaju. U brojnim ugostiteljskim objektima unutar parka očekuju vas sočni burgeri, svježe salate, tradicionalna jela i slastice koje će osvojiti i najzahtjevnija nepca. Ne zaboravite osvježiti se uz ledeni koktel, svježe cijeđeni sok ili sladoled u nekoj od tematskih oaza.

Foto: PROMO

Rođendan iz snova – bez stresa i s puno smijeha uz vodene i tematske avanture



Zaboravite na vruće igraonice i složenu logistiku. U Dalmalandu vas čeka nezaboravna rođendanska proslava pod otvorenim nebom! Rođendanski paketi uključuju sve što vam treba – od ulaznica i besplatnog ulaza za slavljenika, preko rezerviranog stola i rođendanske torte, pa sve do tematske animacije i neograničenog pristupa svim atrakcijama. Idealno za djecu, ali i sve odrasle koji žele svoj dan učiniti posebnim.

Posebne promocije – još više zabave, po još boljim cijenama!



Za sve one koji ne stignu posjetiti Dalmaland od ranih jutarnjih sati – stižu sjajne vijesti! Od 11. srpnja do 24. kolovoza, svakog petka, subote i nedjelje, u vremenu od 17:00 do 21:00 sati, posjetitelji mogu iskoristiti posebne promotivne cijene ulaznica za Full Dalmaland:



Standardna ulaznica: samo 39 €

Reducirana ulaznica: samo 33 €

Foto: PROMO

No to nije sve! Od 10. srpnja uvodimo i večernji “pay-per-ride” koncept – idealan za one koji žele samo lagani đir parkom ili kratki izlazak s obitelji.

Svake večeri od 19:00 do 21:00 sat ulaz u park je besplatan, a pojedinačne vožnje na odabranim atrakcijama plaćaju se po simboličnoj cijeni od 5 € po vožnji.



Ova opcija posebno je zanimljiva roditeljima, bakama i djedovima koji žele opušteno uživati u zalasku sunca uz omiljeno piće u jednom od naših brojnih ugostiteljskih objekata, dok se najmlađi zabavljaju na sigurnim i tehnički certificiranim atrakcijama, koje zadovoljavaju sve europske sigurnosne standarde.



Zabava za sve, po mjeri svakog rasporeda – jer ljeto u Dalmalandu treba biti dostupno svima!

Gdje se nalazi Dalmaland?



U srcu Jadrana, lako dostupan iz svih dijelova Dalmacije i šire regije. Radi svakoga dana – sve informacije o radnom vremenu, cijenama i aktualnim događanjima potražite na službenoj stranici: www.dalmaland.com



Svaki vikend ljeta je dragocjen - zašto ga ne iskoristiti i provesti nezaboravne trenutke u najvećem centru zabave u regiji.