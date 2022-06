susret na pantovčaku

Ured predsjednika: Netočna je i zlonamjerna informacija da je Milanović kasnio na sastanak s premijerkom Finske

Jedina odstupanja od protokola danas bila su: prvo, kašnjenje predsjednice finske Vlade koja je u Ured predsjednika Republike stigla gotovo pola sata kasnije nego što je bilo dogovoreno (a što je doista rijedak slučaj, ali se događa); i drugo, jedini put do sada dogodilo se da gost (finska premijerka danas) Predsjednika Republike nije pričekao na za to predviđenoj poziciji, ispred zastava, kao što su to učinili baš svi dosadašnji gosti u Uredu predsjednika Republike, poručili su