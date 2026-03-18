IZRAELCI OBJAVILI

Likvidiran još jedan iranski moćnik

Intelligence Minister Esmaeil Khatib at a ceremony - Tehran
Parspix/ABACA/ABACA
Autor
Hassan Haidar Diab
18.03.2026.
u 11:38

Esmail Khatib smatra se jednim od tvrdolinijaša unutar iranskog režima

Izraelski ministar obrane Israel Katz objavio je da je u utorak, tijekom zračnih napada na Teheran, ubijen iranski ministar obavještajnih službi Esmail Khatib. Katz je pritom naglasio kako će se izraelski napadi na Iran nastaviti te dodatno eskalirati, što ukazuje na moguću daljnju destabilizaciju situacije i produbljivanje sukoba.

Ova objava uslijedila je nakon što su izraelski izvori ranije tijekom dana izvijestili da je iranski ministar bio meta preciznog zračnog napada koji je pogodio stan u Teheranu u utorak navečer. Prema tim navodima, meta napada bila je visoko rangirana figura unutar sigurnosnog aparata Islamske Republike.

Esmail Khatib smatra se jednim od tvrdolinijaša unutar iranskog režima. Na čelo ministarstva obavještajnih službi imenovan je 2021. godine, naslijedivši Mahmoud Alavi, te je od tada imao ključnu ulogu u oblikovanju sigurnosne i obavještajne strategije zemlje. Ako se ova informacija pokaže točnom, radilo bi se o jednom od najtežih udaraca na vrh iranskog sigurnosnog aparata u posljednjih nekoliko godina, što bi moglo imati ozbiljne posljedice na daljnji tijek sukoba i odnose u regiji. Međutim, važno je naglasiti da za sada ne postoji službena potvrda iz Iran o njegovoj smrti.

PS
Petar.Storm
11:49 18.03.2026.

nekog uhvatila depra kad je ovo cuo pa se ovdje raspisao

VI
virinvanizaćoška
12:13 18.03.2026.

Izvrsno.

SI
siskic
12:03 18.03.2026.

ovo vodstvo izraela je zlo svijeta.

