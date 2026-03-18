Hrvatskoj trebaju baterijski spremnici

Energetski sektor u Hrvatskoj ulazi u fazu u kojoj više nije dovoljno samo graditi nove elektrane jer ključno pitanje postaje može li ih mreža uopće "progutati". To je bila jedna od glavnih poruka konferencije Solar Flex Croatia 2026, u organizaciji Obnovljivih izvora energije Hrvatske (OIEH) i SolarPower Europea, na kojoj su stručnjaci upozorili da bez baterijskih sustava i jače infrastrukture daljnji razvoj obnovljivih izvora neće biti moguć.

– Energetski sektor se mijenja, fosilna su goriva osjetljiva na vanjske poremećaje – rekla je direktorica OIEH Maja Pokrovac. Naglasila je da se ključ stabilnosti sve više pomiče prema domaćoj proizvodnji i skladištenju energije.

– Zemlje koje su ulagale u obnovljive izvore i baterije danas nemaju problema s opskrbom i imaju niže cijene električne energije – dodala je, podsjetivši na primjere Njemačke, Italije i Bugarske. U fokusu konferencije bila je prva nacionalna studija o baterijskim spremnicima koju su inicirali OIEH uz podršku Europske banke za obnovu i razvoj, a izradili Energetski institut Hrvoje Požar i FER. Studija konkretno pokazuje gdje u hrvatskoj mreži nastaju "čepovi" i koliko bi baterija bilo potrebno da se oni ublaže. Jednostavno rečeno, problem je u tome što se sve više električne energije proizvodi iz sunca i vjetra, ali mreža nije građena za takav sustav.

– U studiji "Identificiranje lokacija mrežnih zagušenja na elektroenergetskoj mreži i potreba za baterijskim spremnicima energije u Republici Hrvatskoj" identificirali smo ključna zagušenja u mreži i definirali gdje su baterije najpotrebnije – objasnio je doc. dr. sc. Ninoslav Holjevac sa Zavoda za visoki napon i energetiku pri FER-u. U postojećem stanju, kaže, optimalno je oko 1700 MW baterijskih kapaciteta raspoređenih na 22 lokacije, dok scenarij do 2030. predviđa znatno manje, oko 350 MW.

– Baterijama možemo kupiti vrijeme kako bismo nastavili s razvojem obnovljivih izvora, ali bez ulaganja u mrežu ne možemo dugoročno riješiti sustav – upozorio je Holjevac. Dr. sc. Dražen Balić iz Energetskog instituta Hrvoje Požar napomenuo je da baterije ne snižavaju nužno prosječnu godišnju cijenu struje, ali znatno mijenjaju način na koji se cijene formiraju.