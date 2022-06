Plenković: Pozicija hrvatske Vlade je da podržavamo ambicije Finske za ulazak u NATO

Finska premijerka Sanna Marin u posjetu je Hrvatskoj. Prvo se sastala s predsjednikom Zoranom Milanovićem u Uredu predsjednika, a zatim se u Banskim dvorima sastala s premijerom Andrejem Plenkovićem.

"Prvi puta je u radnom posjetu Zagrebu i raspravili smo bilateralne odnose. Bilo je lijepo čuti snažnu potporu Finske hrvatskom članstvu u europodručju i hrvatskom članstvu u šengenskom prostoru. Visoko cijenimo potporu Finske. Razgovarali smo i o situacije nakon ruske agresije na Ukrajine jer je ta invazija promijenila sigurnosne odnose. Posljedica je rast cijene energenata, hrane osobito u afričkim zemljama. Razgovarali smo i o pripremama za Europsko vijeće. Raspravili smo i situaciju u BiH gdje smo objasnili posebno važnost izmijene izbornog zakona kako bi izbori bili pravedni i kako bi hrvatski narod bio ravnopravan i da Hrvati biraju svoje predstavnike. Mi smo 2016. u veljači kada je BiH podnijela zahtjev za članstvo, mi smo tada napravili veliki lobistički napor. Smatramo da bi bilo dobro i da BiH dobije status kandidata i da se postigne dogovor oko izbornog zakona. Čuli smo želju Finske da Finska želi napuštajući neutralnost, postati članica Sjevernoatlantskog saveza. Mi poštujemo taj izbor Finske", kazao je premijer.

"Pozicija hrvatske vlade i parlamentarne većine je kontinuirano jasna i čvrsta, a to je da podržavamo te ambicije Finske i smatramo da, ako je to izbor zemlje koja je nama partner u EU-u, onda taj izbor trebamo poštivati i podržati", rekao je Plenković

Marin je zahvalila Hrvatskoj na potpori. Naglasila je kako se nada da će brzo postati članice. "Sretna sam što će Hrvatska ući u eurozonu iduće godine. Imate našu potporu", rekla je.

Na pitanje je li razgovarala s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem, rekla je da su razgovarali i dodala: "Vjerujemo u vašu potporu. Finska razgovara i s Turskom o toj temi".

"Vlada i parlamentarna većina je jasna, oni su naši partneri i činjenicom da je Rusija napravila agresiju na Ukrajinu s teškim posljedicama razganja i smrti, i činjenica da Finska kreće u promišljanje svog novog sigurnosnog okvira, više je nego jasan signal da Finska i Švedska traže svoj sigurnosni kišobran. Mi to podržavamo", rekao je.

"Kada je riječ o BiH, ako ima ijedna zemlja koja daje potporu BiH ulasku u EU je Hrvatska. Ta činjenica je da smo mi za kandidatski status ne danas, nego jučer", kazao je Plenković.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović već dulje vremena inzistira da se zeleno svjetlo Finskoj i Švedskoj uvjetuje reformom izbornog zakona u BiH. "Nema bližeg odnosa od članstva u istom obrambenom savezu, spremi da jedni druge branimo bez uvjeta", rekla je Marin. Dodala je da "vjeruje da će NATO poslati snažnu poruku jedinstva sa summita u Madridu" drugi tjedan, naglasivši da će "Finska i Švedska učiniti Savez jačim".

Stav Milanovića

"Mi podržavamo Hrvatsku na putu u Schengen. Predsjednik je rekao da nema problema s ulaskom Finske u NATO", kazala je Marin dodajući da je dobila punu potporu Hrvatske za ulazak Finske u NATO i da sretna odlazi, a referirajući se na pitanje o sastanku s Milanovićem na Pantovčaku.

Što se tiče kašnjenja Marin je rekla da to nije zamjerila predsjedniku Milanoviću.

Komentirao je i pitanje novinara i sam premijer.

"Vlada ima jednu kvalitetu a to je da je konzistentna. Naša zadaća za zemlju koja je u istoj obitelji, je da podržimo Finsku i Švedsku. Mi nismo ti koji će reći, ne, nemojte doći. Ja ne znam što je gore rečeno, ali premijerka zna kakva je pozicija. Ako to izgleda usuglašeno, to je dobro", rekao je Plenković.