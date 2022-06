Milanović govorio o BiH u EU pa poručio: Gorivo više nikad neće biti jeftino

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović je u Zemuniku povodom svečanosti dodjele letačkog znaka vojnog pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva kadetima 26. naraštaja u Vojarni "Pukovnik Mirko Vukušić".

Predsjednik Milanović održao je kratki govor, nakon što je napomenuo da su govornici prije njega već rekli sve što se imalo reći o ovoj temi, i da on nema ništa za ispraviti, te malo za dodati.

- Vi ste nasljednici onih hrabrijih među najhrabrijima. I prvi hrvatski letači su bili najhrabriji jer su počinjali u potpuno nemogućim uvjetima. Ali toga ste svjesni i po tome ste u Europi jedino jato letača čiji su prethodnici prije 30 godina bili u životnoj pogibelji - rekao je.

- Kada je vaš poziv u pitanju, Hrvatska je na prvom mjestu, na drugom mjestu, pa onda ništa na trećem mjestu, a na sljedećim mjestima imate naše saveznike i partnere koje ne treba zaboraviti - naglasio je Milanović mladim pilotima te istaknuo važnost lojalnosti saveznicima.

- Čestitam na uspjehu, završili ste kompleksno školovanje za birane ljude, koje ne bi svatko mogao završiti. - poručio je predsjednik kadetima.

Nešto poslije svečanosti i govora pred kadetima, Milanović je izašao pred novinare. Prvo pitanje, prenosi 24 Sata, ticalo se sutrašnjeg posjeta finske premijerke Sanne Marin Hrvatskoj, odnosno razgovora s premijerom i predsjednikom.

"Razgovarao sam s finskim predsjednikom prije nekoliko dana, ne vjerujem da će biti ništa drugačije. Finska ima svoje sigurnosne razloge, ima ih i Hrvatska. I ovo je dobra prilika da ovu priču koja je krenula s Ukrajinom i Moldovom da im se da status kandidata. To je jedna nada. Na tome treba još puno raditi da se to dodijeli i Bosni i Hercegovini. O tome se uopće ne govori, kao da ta država ne postoji", rekao je.

- Ja sam za to da se cijeloj BiH da signal da su dobrodošli u EU jer će biti nemoguće objasniti da Ukrajina i Moldavija mogu, a BiH ne. To je uredu, ali Hrvatska ne može dopustiti da se iz tog kruga izostavi BiH. To bi nalikovalo sadizmu. Oni su naši susjedi, zemlja bez tereta, s kojom imamo tisuću kilometara granice. Valjda nas se nešto pita. Očekujem da se i hrvatska Vlada i premijer zauzmu za to - objasnio je.

Sljedeće se pitanje ticalo fiksiranja cijena goriva.

- Bolje ikad nego ikad. I ja bih kalkulirao na njihovom mjestu radi određenih razloga, kojih sada više nema, euro je siguran. Viđali smo već tu razinu cijena nafte. Dok rat ne završi i dok se stvari ne smire, možemo očekivat da taj rast neće stati, dakle, benzin neće biti jeftin više nikad, a neko vrijeme ćemo se morat naučit da će to koštati malo više - odgovorio je Milanović.